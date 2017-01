Theaterverein St. Veit präsentiert „Onkel Rudi wird's schon richten“

, 9962 Sankt Veit in Defereggen AT

Reimmichlsaal , 9962 Sankt Veit in Defereggen AT

Der Theaterverein St. Veit bringt heuer das Theaterstück „Onkel Rudi wird's schon richten“ auf die Bühne des Reimmichlsaales.

Inhalt: Bei Dinkelkorns tobt der Bär. Nach durchzechter Nacht in der Bango-Bängo-Popobar verursachen Onkel Rudi und sein Neffe Stefan einen Unfall. Sie demolieren den Vorgarten von Else Wachtel, Onkel Rudis Sandkastenliebe, können aber unerkannt entkommen. Das Fatale an der Sache ist, dass Onkelchen keinen Führerschein besitzt und Wachtmeister Ede bei der nächtlichen Tour mit von der Partie war. Aber auch Bäckermeister Dinkelkorn hat seine Problemchen mit dem Fall. Eine knifflige Steuerprüfung steht ins Haus. Als dann auch noch Rosina Gierlundi, die Geschäftsführerin aus der Bar und die strenge Rosalie Gierschlund vom hiesigen Finanzamt auftauchen, ist das Chaos perfekt! Tja, ob Onkel Rudi wohl die ganze Sache richten kann?? Wer weiß?

Die Premiere findet am 10. Februar 2017 um 20 Uhr statt. Weiter Termine sind der 11., 17., und 24. Februar jeweils um 20 Uhr. Platzreservierung bei Frau Adelheid Gutwenger unter 0676 / 84 87 80 494.