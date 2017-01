Treffen im Eltern Kind Zentrum Lienz

AT

Auch 2017 bietet das Eltern Kind Zentrum wieder wöchentliche Treffen für Eltern und Kinder an.

In einer angenehmen Atmosphäre und einem entsprechenden Angebot für die Kleinen (von 1 bis 4 Jahre) können die Eltern immer montags von 15 bis 17 Uhr beim "Kindercafe" ein wenig ausspannen und sich bei Kaffee und Kuchen mit anderen Eltern austauschen.

Für alle "Winzlinge" mit Begleitung und auch Schwanger, organisiert das EKiZ immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr einen offenen Treffpunkt. Der gemütliche Erfahrungsaustausch über das spannende erste Lebensjahr steht an diesem Nachmittag im Vordergrund. Auftretende Fragen zu aktuellen Babythemen, wie die gesunde Entwicklung, Ernährung, Schlafen, Schreien,… können mit der kompetenten Leiterin Barbara besprochen werden.

Für die wöchentlichen Treffen ist keine Anmeldung erforderlich. Der Beitrag beläuft sich 5,- Euro für Nichtmitglieder.