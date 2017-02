Welttag der Fremdenführer 2017

Lienz: Pfarrkirche St. Andrä |

Wie jedes Jahr veranstaltet der Verein ITF - Interessengemeinschaft Tiroler Fremdenführer - auch heuer, am Samstag, dem 18. Februar 2017 zwischen 10 und 19.30 Uhr, den Aktionstag "Welttag der Fremdenführer".



An diesem Tag bieten die Tiroler Fremdenführer in 7 Tiroler Städten, nämlich in Innsbruck, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Kufstein, Reutte und Lienz knapp 50 kostenlose Führungen zu verschiedenen Themen an.

Die Führung in Lienz zur Friedhofsgeschichten rund um die Pfarrkirche St. Andrä mit Evelin Gander starten um 10 Uhr.



Der Welttag der Fremdenführer unterstützt immer einen guten Zweck. Die gesamten Spendeneinahmen werden abzugsfrei an „Licht ins Dunkel - Soforthilfe Tirol“ weitergeleitet.