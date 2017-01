WIR SIND DIEJENIGEN, DIE NICHTS WISSEN, NICHTS KAPIEREN . . .

25.01.2017, 16:59 Uhr

Wir sind kleine Geister,die nichts verstehen,aus dem Nichts auch nichts machen,eben meist nur krumme Sachen,wir stecken voller Informationen,meist ungefiltert,randvoll mit Blödsinn angehäuft,glauben an alles, was sich anbietet,wir sind mager an wirklichen Erfahrungen,so sind wir unterwegs,und warten auf neue Heilsbotschaften,die nicht kommen, weil es keine gibt,lassen wir uns an dieser Stelle nicht aufhalten,beginnen wir das Leben neu zu entdecken,der Weg ist das bekannte Ziel,doch selbst diese Aussage gibt uns nicht viel,so geht es immer weiter,und keine Ende in Sicht,macht auch nichts . . .aufgeschrieben in einer kleinen Gedanken-Pause und der Jause