Workshopnachmittag Ideenkistl: Ostern in Osttirol

Am Samstag, 18. Februar findet im Bildungshaus Osttirol von 14 bis 17.30 Uhr der Ideenkistl-Nachmittag zum Thema Ostern in Osttirol statt.

Ostern ist die Zeit des neuen Lebens, die Auferstehung Jesu hat den Tod besiegt. Die Natur bietet dafür eindrucksvolle Bilder. Dieses Geheimnis will man mit Kindern entdecken und feiern.

Der Nachmittag ist für alle, die mit Kindern in der Pfarre feiern und Gruppenstunden gestalten, sowie Interessierte.

3 Workshops in 2 Runden stehen zur Auswahl: "Unterwegs zum Osterfest": Fastenkalender, Kreuzweg, Passion mit Kindern, Lieder und Rituale für Ostern; "Kreatives Ostern": Basteltipps und andere kreative Methoden für groß und klein; "Spiele Allerlei": Spiele im und ums Haus für die Gruppe;

Der Beitrag beläuft sich auf 10,- Euro. Weiter Infos und Anmeldung bis 9. Februar unter 04852 651330.