Familienyoga-Workshop

Lienz: Bildungshaus Osttirol |

Am Sonntag, 22. Jänner findet im Bildungshaus Osttirol von 14 bis 17 Uhr ein Familien-Yoga-Entspannungsworkshop unter der Leitung von Barbara Brunner statt.

In diesem Workshop finden Mama, Papa (oder auch Großeltern, Paten) und Kinder Zeit, gemeinsam Zeit zu finden, sich zu entspannen, sich etwas Gutes zu tun. Fröhliche und entspannende Yoga-Partnerübungen lassen Raum zum gegenseitigen Stützen, Dehnen, Stabilität und Halt zu erfahren, Spaß zu haben. Wenn Erwachsene sich auch mal ans Kind anlehnen dürfen und umgekehrt, werden Nähe und Respekt zueinander gestärkt. Auch ältere Kinder haben das Bedürfnis nach Zuwendung und Nähe, Eltern und Kind können an diesem Nachmittag neue Seiten an den jeweils anderen entdecken.

Für diesem Familien-Yoga-Entspannungsworkshop ist keine Vorkenntnis notwendig, er richtet sich an Kinder ab 5 Jahren gemeinsam mit einer Bezugsperson.

Der Beitrag beläuft sich auf 40,- Euro (1 EW, 1 Kind). Nähere Infos und Anmeldung unter 04852 651330 im Bildungshaus Osttirol.