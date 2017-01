Informationsveranstaltung Osteoporose

AT

In Rahmen 10 Jahre Osteoporose Selbsthilfegruppe Lienz findet am 26. Jänner um 16 Uhr eine Informationsveranstaltung im BKH Lienz (Vortragssaal, 4. Stock) statt.

Elisabeth Feichter, Präsidentin der Osteoporose Selbsthilfe Österreich und

Leiterin der Lienzer Osteoporosegruppe hält an diesem Nachmittag eine kurze Rückschau auf die vergangenen Jahre und informiert über die Bedeutung der Selbsthilfe für Betroffene. Informationsbroschüren zum Thema Osteoporose werden zur freien Entnahme aufgelegt. Die Osteoporose Selbsthilfegruppe Lienz lädt anschließend zu einem kleinen Buffet ein, das von Schülerinnen der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz arrangiert wird.