AM ENDE IST JEDES VERRÜCKTE LEBEN AUCH EIN GEWISSES KUNSTSTÜCK . . .

26.01.2017, 20:59 Uhr

Ich gehöre nicht in eine Schublade, ich bin in meiner inhaltlichen Arbeit eine Ausnahme, ein Außenseiter, ein Querkopf, ein Perfektionist, ein Neugieriger, ein Träumer, ein Fantast . . . ich suche mir die schwierigsten Fälle heraus, mache so gut wie keine Kompromisse, fokussiere alle Erkenntnisse auf einen einzigen Punkt: die Erfolge müssen kommen, die Ergebnisse sind deutlich sichtbar . . . ich arbeite in vielen Nischen der Pädagogik und angewandten Therapie, meistens an den berühmten Schnittstellen, an den Nahtstellen, hauchdünn und klar in der Abbildung . . .Ich bin immer vorbereitet, egal zu welcher Uhrzeit, egal an welchem Tag, egal in welchem Land . . . das lange Studieren in verschiedenen Wissenschaften trägt jetzt die Früchte des Lebens, es hat sich für mich gelohnt, auch wenn das nicht immer absehbar war: in meinen klassischen Rollen als Grafiker, als Lehrer, als Psychotherapeut, als Clown und Heiler . . . ich verbinde diese Dinge spielerisch, lasse dabei alle Optionen offen, verknüpfe, verwandle, transformiere . . . ich berücksichtige die meisten Aspekte des spannenden Lebens, und achte dabei auf meine Eigenständigkeit . . . ich suche nach den Glücksmomenten, nach den puren Erlebnissen, nach den Dramen, nach den Schicksalen, nach den ultimativen Herausforderungen . . . ich male und zeichne, ich spiele mit allen Gegenständen, verfremde sie nach allen Regeln der Kunst, arbeite tausendmal und mehr an der Überarbeitung meiner konkreten Vorstellungen . . .Ich liebe das Erschreckende, das Komische, das Groteske, das Profane, das Banale, das Triviale . . . bei mir spielt immer das Leben, und das den ganzen lieben Tag, das Spiel ist die größte Herausforderung, an meine Arbeit und an mich selbst . . . da halte ich mich klar an die Aussage von Friedrich Schiller, an die Erkenntnisse eines Hermann Hesses, an den Spielwitz eines Karl Valentin, eines Dimitri, eines Crock, eines Chaplin eines Rivels und viele andere mehr . . . alle haben sie mich ein Stück mitgeprägt, eine Botschaft geliefert, einen Impuls gesetzt . . .Manchmal lebe ich bewusst in Parallelwelten, bewege mich künstlich in Metamorphosen, arbeite mit Musik, mit Sprache, mit Nonsens, mit Klamauk und lasse häufig die Puppen tanzen . . . meine vielen Puppen und Marionetten sind meine erfahrenen Helfershelfer, meine stillen und lauten Protagonisten, die in Notfällen den Part übernehmen, das geschickt kompensieren können, was möglicherweise von mir in die Hose gegangen wäre(!!) . . . ich bin sehr stolz auf meine Helfershelfer, die Tag und Nacht bereit sind, und vor allem sind sie sehr belastbar!!! . . .Ich bin der ich bin . . . einfach so . . . und lasse mich nicht beirren. Meine vielschichten Wege gehe ich konsequent, beherzt und unerschrocken . . . ich kenne das Leben in- und auswendig, kann zwischen GUT und BÖSE klar und deutlich unterscheiden . . .Ich bin dabei. Auch im Jahr 2017. Ich weiß, auf was es ankommt!!!!