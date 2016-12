16.12.2016, 11:21 Uhr

Na gut, das historische Jesuskind war ein Judenkind, es kann für diese Umstände nichts, kein Kind kann sich seine Eltern selbst aussuchen, jedes Kind wird eben in eine Familie hinein geboren, das sind nüchterne Fakten . . . dann aber können viele Kinder nicht die gleichen Voraussetzungen genießen wie andere . . . die Gewaltexzesse um diese Jahreszeit nehmen zu, die Missbräuche auch . . . darüber spricht man nicht, man will das vermeiden, ignorieren . . . selbst wenn ein Pfarrer im Osttiroler Boten seine Ansichten mitteilt, denke ich oft, hat dieser Mensch den Bezug zur Realität verloren, sieht er nicht und begreift er nicht, was sich alles hinter den vier Wänden abspielt?? . . . wie kann man mit einer gefälligen Sprache von oben herab das Belanglose kommentieren, das Profane zur Schau stellen, es mit der Überschrift versehen, dass dieser Beitrag ein Beitrag sei, der zum Weiterdenken führen soll??? Ich fühle mich unverstanden beim Lesen dieser speziellen Kolumne, manchmal sogar auf den Arm genommen, das kann ich nicht dulden, und meine Gefühle sperren sich dagegen . . .Das Jesuskind von heute ist inflationär, ist geschunden, ist in Not, ist dabei, alles zu verkitschen, weil der Zeitgeist unserer modernen Gesellschaft diese Umstände und Anschauungen fördert . . . ich will das nicht, ich will, dass es wieder gesundet, wieder normal wird, wieder in den Köpfen so kultiviert wird wie angedacht . . . ich fordere mehr BESCHEIDENHEIT, mehr RESPEKT, mehr ACHTUNG, mehr TIEFGANG . . .Das Jesuskind von heute wird tausendmal geboren, in Bethlehem, vielleicht auch in dir, vielleicht auch in den Gefängnissen, vielleicht bei den Flüchtlingen, vielleicht bei den Kindern von Aleppo, vielleicht auch in Osttirol oder auch anderswo . . . wer weiß das so genau, wer kennt sich noch wirklich aus??? Das Jesuskind von heute könnte uns helfen einen Neubeginn zu wagen, mehr Hirn zu wagen, über alle Schicksale und Grausamkeiten dieser Welt nachzudenken . . . sind wir am Ende, haben wir keinen Mut mehr STOPP zu sagen, aufzubegehren gegen den Schwachsinn unserer Irrungen und Wirrungen, gegen die Systeme von POPULISTEN, deren Gedankenwelten einem Müllhaufen gleichen . . . geht es noch schrecklicher, können wir noch mehr an DÄMLICHKEITEN zulegen???Das Jesuskind von heute hätte etwas anderes verdient . . . ich bin dabei!!! . . . ich gebe mir Mühe, versuche meine Anstrengungen in dieser Richtung auf den Weg zu bringen . . . mir bleiben die Tränen des ENTSETZENS, des AUFBEGEHRENS, der WUT und des ZORNS . . . nicht in meinem Namen!!!! Das Unmögliche wagen für unsere zerschundene Welt . . . halten wir zwischendurch inne . . . sortieren wir unsere Gedanken, sehen und hören wir genau hin!!!