Freiwillig – Ausstellung in der Kunstwerkstatt Lienz

30.09.2016, 19:59 Uhr

Petra Stranger, aus Haus im Ennstal stammende, gelernte Dokumentarfotografin, hat die Vielfalt der vom Freiwilligenzentrum aus koordinierten Einsätze und den Facettenreichtum zwischenmenschlicher Begegnung in berührenden Bildern zum Ausdruck gebracht.„Wenn ich mit Menschen arbeite, möchte ich, dass sie sich während meiner Anwesenheit wohl- oder zumindest ok fühlen. In meiner Arbeit will ich die Wahrheit erzählen – von meinem eigenen Standpunkt aus“, so Stranger, die ihr Können ein Jahr lang in den Dienst des Freiwilligenzentrums gestellt hat.In einer Ausstellung in der Kunstwerkstatt Lienz begegnet sie nun Günther Steiner, der in der Kunstwerkstatt seit Jahrzehnten am Computer einen sich ständig erweiternden virtuellen Konzern entwickelt, dessen zahlreiche Geschäftsfelder sich allesamt unter das Motto „Hilfe und Mobilität“ stellen lassen.Die Vernissage findet am Freitag, 07. Oktober 2016, 19.00 Uhr statt. Die Ausstellung ist anschließend bis 11. 11. 2016 geöffnet