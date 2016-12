Mein Nachruf zum Tod des Clowns Anas al-Basha aus Aleppo . . .

11.12.2016, 10:00 Uhr

Mit 24 Jahren war er erst am Anfang seiner Karriere, seine theoretischen Qualifikationen als Sozialarbeiter in der Praxis umzusetzen. Seit zwei Monaten war er frisch verheiratet, muss nun seine Frau zurücklassen, ebenso seinen Bruder Mahmoud al Basha, der jetzt seine Arbeit weiterführen möchte . . . ob er diesen Clownsansatz übernehmen kann, weiß er noch nicht, dafür fehlt im die Überzeugung, die Ausbildung, die Qualifikation . . . ich bete für diese Idee, möchte, dass es weiter geht, um der Kinder und Jugendlichen willen . . . Clownsarbeit ist mehr als angenommen, Clownsarbeit ist auch Ausgleich und Motivationshilfe zugleich, ist auch Lernen der Kulturtechniken und anderes mehr . . .Anas al-Basha wollte, dass seine ihm anvertrauten Kinder und Jugendlichen noch die Fröhlichkeit behalten, auch wenn es nur rudimentär zu realisieren war, unter Bombenhagel und Raketenbeschuss ist ein Arbeiten kaum wirklich möglich . . . Anas al Basha war so etwas wie ein moralischer Unterstützer für die Kinder und Jugendlichen, er wollte, dass die Kinder eine Chance erhalten am Leben zu bleiben. Sein Tod bleibt als Mahnmal erhalten. Ich habe inzwischen eine Kerze für ihn angezündet, schreibe in kurzen Abständen spezielle Meditationen für ihn, bete, dass er seine Heimreise gut gestalten kann . . . er war etwas AUSSERGEWÖHNLICHES, er war ein ÜBERZEUGUNGSTÄTER, ich kann mich gut in seine Rolle hinein-versetzen, denn schließlich hatten wir so etwas wie eine Seelenverwandtschaft, und diese Erlebnisse sind als einmalig zu bezeichnen.Die Gnade müsste jetzt wirken. Wie lange will man diese Stadt Aleppo noch bombardieren, täglich unter Beschuss nehmen . . . alle, die diese Handlungen durchführen, müssten vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gebracht werden, hier finden Menschenrechtsverletzungen im großen Stil statt, wie kann man das vor dem Gewissen vereinbaren, wie kann man das aushalten?????Das Zentrum "Raum für Hoffnung" ist beschädigt, die Seelen schreien, die Traumatisierungen sind eingebrannt, diese Kinder und Jugendlichen werden diese Tatsachen nie in ihrem Leben vergessen können . . . kein therapeutischer Ansatz kann das wirklich aufarbeiten - es kann nur zu einer marginalen Entlastung führen, und das ist mehr als schrecklich . . .Die humanitäre Katastrophe in Aleppo geht weiter ohne Ende, und keine Hoffnung ist vorhanden, dass sich das Drama abstellen lässt . . . ich bitte um Gnade, ich bete für ein ENDE dieser furchtbaren Situation . . . angesichts dieser Tatsachen kann ich keinen einzigen Gedanken an das bevorstehende Weihnachtsfest verschwenden, mir bleibt jeder Bissen im Hals stecken . . . was für eine grausame Welt haben wir, wir schauen zu, wir lassen es geschehen, wir sind mehr als hilflos, wir sind nicht mehr Herr unserer Sinne . . .Anas al-Basha schien besondere Fähigkeiten zu besitzen, einen außergewöhnlichen Zugang zu den Kindern und Jugendlichen . . . solche Fähigkeiten kann man nicht im Vorbeigehen lernen und anwenden . . . das muss langsam wachsen und gedeihen . . . selbst in einer akademischen Qualifikation müssen diese Zusatz-Qualifikationen mühselig erworben und ausgebildet werden . . .ICH VERNEIGE MICH IN GROSSER DEMUT VOR DIESEM WUNDERBAREN CLOWN!ANAS AL-BASHA WIRD MIR FEHLEN!!!!!!