NEUE MÄNNER BRAUCHT DAS LAND - DESWEGEN WIRD MÄNNER-ARBEIT IMMER WICHTIGER!!!

04.02.2017, 15:07 Uhr

Als ein Bochumer Liedermacher mit seinem Song "MÄNNER" die Seelen einfing, sie einer näheren Betrachtung und Bestandsaufnahme unterzog, waren die Gemüter erhitzt, das Volk neugierig auf das, was vielleicht noch kommen sollte . . . was wir heutzutage brauchen sind, sind richtige Männer (und keine Hampelmänner), Männer, die sich wie Ritter aufführen, Männer, die es verstehen, ihre Frauen zu entlasten, Männer, die auch mit den eigenen Kindern spielen, Männer, die sich einmischen in die Politik, Männer, die auch Gefühle zeigen und anwenden können, Männer, die die Natur schützen, Männer, die die Kriege verhindern, Männer, die sich um den Frieden auf dieser Welt kümmern . . . und so weiter und so fort . . . wo sind diese Männer????Männer dürfen uns sollen auch ihre Sexualität haben und leben, aber sie sollen diesen Anteil ihrer Sexualität nicht überbewerten, ihn nicht ständig heraushängen lassen . . . die Sexualität ist nur eine Zugabe in der Evolution . . . wenn Männer dann ständig mit ihrer Potenz angeben müssen (Auto, Fitness-Studio, Fußball, Geld usw.), sind sie erbärmliche Mitstreiter, lächerliche Figuren, aufgeblasene Deppen . . .Männer müssen verstärkt an ihrer Rolle arbeiten, ihrer Männerrolle gerecht werden, den Beschützer spielen, den Bewacher, das Vorbild zeigen . . . ich fordere an dieser Stelle ein neues Männerbild, eines, das sich immer wieder selbst überprüft, sich immer wieder hinterfragt . . . natürlich haben die sogenannten freien Männer auch ihre freien Ideen, aber bis dahin, ist es wahrlich ein beschwerlicher Weg . . .Männer der Zukunft müssen die Farben des spannenden Lebens zusammenhalten. Sie müssen sich selbst wie eine Sonne zeigen, ihre Energien verströmen für eine schönere und auch bessere Welt . . . oft muss man die Männer in den Hintern treten, damit sie wach werden, damit sie in die Gänge kommen . . .Männer haben nicht immer recht, auch die Frauen können es locker mit den Männern aufnehmen, das ist auch gut so, dann haben wir ein günstiges Gleichgewicht, von dem alle profitieren können . . .Der heutige Mann muss in sich selbst die Gefühle, den Gott und den Menschen gleichermaßen verkörpern . . . wenn nicht jetzt, wann dann????? Die Zeit drängt für ein neues Männer-Bild . . .NEUE MÄNNER BRAUCHT DAS LAND!!! MÄNNER-ARBEIT WIRKT!!!! ICH BIN DABEI!!! MÄNNER SIND AUCH ETWAS BESONDERES!!!!