WERNER SCHNEYDER WIRD 80 JAHRE ALT - HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

23.01.2017, 18:31 Uhr

Werner Schneyder ist ein wirkungsvoller Garant für die Deutungsversuche einer Gesellschaft, die teilweise ihre Aufgaben vernachlässigt, aufgegeben oder billig verkauft hat . . . Schneyder hakt ein, sagt und benennt das RICHTIGE zum richtigen Zeitpunkt . . . seine Kollegen schätzen ihn sehr (da darf ich mich anschließen!) . . .Die Satire wäre ohne die Person Schneyder kaum vorstellbar. Mit Dieter Hildebrandt verband ihn eine tiefe Beziehung und Freundschaft, seine unzähligen Tourneen waren große Erfolge im deutschsprachigen Raum, immer wieder hat er es verstanden, die Menschen in seinen Bann zu ziehen, sie an dem Geschehen partizipieren zu lassen, er brachte sie zum Nachdenken, zum Weiterdenken, zum Querdenken . . . er kam auch als Chansonnier gut an, schrieb für Land und Leute, und traf auf die richtige Wortwahl, auf das, was es wirklich braucht, um sich das richtige Gehör zu verschaffen . . .Also dann lieber Werner Schneyder, alles Liebe und Gute, CHAPEAU . . . mach` weiter so!!! Ich verneige mich in Demut! Das Leben hat viel zu bieten . . .