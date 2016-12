249 Alkoholdelikte und 16 Alkoholunfälle im Advent

31.12.2016, 00:00 Uhr

Ziel aller Kontrollen und Informationen war, Alkoholfahrten und Alkoholunfälle möglichst hintanzuhalten. Insgesamt wurden knapp 16000 Alkotests durchgeführt.

Das Resümee der Polizei ist negativ. Die Zahl der Alkoholdelikte ist deutlich gestiegen. Dieser Anstieg ist vor allem bei den höheren Alkoholisierungen (über 0,8 Promille) festzustellen. Waren es 2015 noch 140 Fälle, stieg diese Zahl heuer auf 174.Bei der Zahl der Alkoholunfälle mit Personenschaden von 10 auf 16 ist ebenfalls ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnenDie meisten Alkoholunfälle ereigneten sich in Innsbruck Land (6) und Innsbruck Stadt (5). In Lienz verzeichnete man zwei Alkoholunfälle. 16 Alkoholunfälle und 249 Alkoholfahrten in 4 Wochen sind für die Polizei Grund genug, einmal mehr darauf hinzuweisen, sich der hohen Verantwortung beim Lenken eines Fahrzeuges bewusst zu sein und in diesem Zusammenhang ganz besonders auch die Alkoholbestimmungen zu beachten.