„Adventnachmittag für alle“ im Flüchtlingsheim Prägraten

Zu einem etwas anderen „Café für alle“ laden die beiden ehrenamtlichen Gastgeberinnen Ursula Weiskopf und Ilse Mair aus Prägraten am 10. Dezember ab 14.30 Uhr in den Gasthof Neueck in Prägraten ein. „Advent heißt Ankunft und das passt perfekt als Motto für unser Café im Dezember im Flüchtlingsheim“, so die Veranstalterinnen, die ein adventliches Programm zusammengestellt haben. Clemens Niederegger spielt Gitarre und Chorsänger singen Weihnachtslieder.

„Es geht uns darum, dass alle Gäste mit den Flüchtlinge besinnliche Momente erleben und Freude teilen“, betont Rita Feldner, die die Koordination der „Cafés für alle“ übernommen hat .

Als Höhepunkt des Adventnachmittages werden an alle Kinder der Familienheime Prägraten, Virgen und St. Johann kleine Weihnachtsgeschenke verteilt.

„Eine große Gruppe an Freiwilligen hat unter der Führung von Traudl Staller-Mattersberger für die Kinder Socken gestrickt und liebevolle Weihnachtspäckchen zusammengestellt“, verrät Integrationsbeauftragte Beatrix Lackner, die den Bustransfer der Flüchtlingsfamilien nach Prägraten organisiert.

Aktuell leben fünfzehn Personen aus dem Iran, aus Syrien, aus dem Irak und aus Somalia im Flüchtlingsheim in Prägraten, darunter zwei Familien und fünf Kinder.

Die Veranstalterinnen laden alle Interessierten herzlich ein, einen ganz besonderen Adventnachmittag zu erleben. Eintritt: Freiwillige Spenden - auch gerne in Form selbstgebackener Kuchen und Kekse.