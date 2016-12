Auszeichnung für die NMS Sillian und Lienz-Nord

16.12.2016, 00:00 Uhr

Die beiden Neuen Mittelschulen sind nun auch eEducation.Expert.Schulen

LIENZ/SILLIAN. Nach der Neuen Mittelschule Nußdorf-Debant wurden kürzlich zwei weitere Osttiroler Schulen für ihren Einsatz im Bereich digitaler Bildung gewürdigt. Am 7. Dezember 2016 wurden die Neuen Mittelschulen Sillian und Lienz-Nord in Innsbruck von Vertretern des Bundesministeriums für Bildung als eEducation.Expert.Schulen ausgezeichnet.Um diesen Titel zu erlangen, mussten verschiedene Badges in Form von Schulungen und Projekten im Bezug auf digitale Inhalte im Unterricht an der Schule durchgeführt werden. Dazu wurde in den vergangen Jahren viel Arbeit seitens der Schulleitung und der Lehrpersonen geleistet.

"In den letzten Schulungen lag das Augenmerk besonders auf der Internet Plattform Moodle, aber mittlerweile spielen auch die Begriffe 'Cyber Homework', 'Kahoot' oder 'Quizlet' eine immer größere Rolle", berichten die Direktoren Peter Peinstingl (Sillian) und Hans Lugger (Lienz Nord).Um den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht auszubauen und zu verbessern, werden die Lehrpersonen stetig auf dem neuesten Stand geschult. In schulinternen Fortbildungen werden passende Onlineprogramme für die verschiedensten Fächer vorgestellt und erprobt, um diese später auch im Unterricht mit den Lernenden anzuwenden."Natürlich wird durch das vermehrte Arbeiten im virtuellen Raum auch die Sicherheit im Internet eine immer größere Rolle spielen. In dieser Hinsicht waren und sind wir stets bemüht, die SchülerInnen sowie LehrerInnen für das Thema 'Safer Internet' zu sensibilisieren", so Lugger abschließend.