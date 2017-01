DIE STERNSINGER - EINE WICHTIGE AKTION UND AUFTRAG . . .

02.01.2017, 18:27 Uhr

Die Sternsinger gehen von Haus zu Haus, sie wissen nicht wirklich, was sie bei diesen Antrittsbesuchen erwartet . . . trotzdem verkünden sie die frohe Botschaft: Jesu ist in eine Welt voller Kälte und Dunkelheit gekommen und hat uns den Frieden der Welt geschenkt. Diese Botschaft öffnet in der Regel die Herzen für den Nächsten. Jeder ist in diesem Fall ein Nächster.Die Sternsinger werden mit dieser Aktion zu Anwältinnen und Anwälte der Armen, Bedürftigen und Betroffenen, manchmal kann man die Not gar nicht ausreichend in Worte fassen. Insgesamt darf man sagen, das die Sternsinger-Aktion in Österreich zur größten Hilfsaktion geworden ist. So werden diese Tage der Verkündigung der Weihnachtsbotschaft stets zum Segen für viele Menschen, eine Berührung mit dem Wahrhaftigen . . .NOT ist nicht nur ein Wort . . . ich bin dabei und unterstütze diese Aktion . . . es ist schön, dass es die Sternsinger gibt!!! DANKE!!