Direktbus kostet 1,15 Mio. Euro pro Jahr

17.01.2017, 00:00 Uhr

Mittels einer Anfrage an Grün-Landesrätin Ingrid Felipe konnte nun etwas Licht in das Dunkel gebracht werden - aber noch bei weitem nicht genug für die Liste Fritz. "Uns geht es um Transparenz im Umgang mit dem Geld der Tiroler Steuerzahler. Deshalb haben wir eine umfassende Landtagsanfrage mit 20 Fragen an Ingrid Felipe gestellt. Die Beantwortung bringt Licht und Schatten. Einerseits bleibt der Geheimvertrag ein Geheimvertrag, die Landesrätin verweigert die Veröffentlichung. Andererseits können wir jetzt Licht ins Dunkel bringen, was die Vertragssumme anbelangt", so Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider und Osttirol-Bezirkssprecher Markus Sint.

Aus der Beantwortung geht hervor, dass der jährliche Gesamtauftragswert 1.150.000 Millionen Euro beträgt. Ausgeschrieben wurde auf acht Jahre. "Unsere Schätzung von rund 9 Millionen Euro wird demnach noch übertroffen, es geht bei diesem Acht-Jahresvertrag um mehr als 10 Millionen Euro, dabei sind Wertanpassungen und Optionen, wie es Felipe nennt, noch nicht dazugerechnet", so die Liste Fritz.Das Vertragswerk mit der Ötztaler Verkehrsgesellschaft, die als Bestbieter den Zuschlag erhielt, will Felipe nicht veröffentlichen. "Der Verkehrsdienstvertrag enthält Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse (insbesondere die Angebotskalkulation) und darf daher nur mit dessen Zustimmung veröffentlicht werden", erklärt Felipe in der Beantwortung.Zu wenig für die Liste Fritz: "Die Tiroler haben das Recht zu erfahren, was die Landesregierung mit ihrem Geld der Tiroler macht. Eine Veröffentlichung des Geheimvertrages bleibt für uns notwendig, erst Transparenz macht Kontrolle möglich."Indes verspricht Felipe wichtige Parameter aus Ausschreibungen in standardisierten Infoblättern darzulegen. Dies sei in Ausarbeitung und soll 2017 erprobt werden.