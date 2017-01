Ein treuer Matrei-Urlauber

01.02.2017, 00:01 Uhr

Lothar Metge war in 35 Jahren 66 Mal in Matrei zu Gast

Lothar Metge aus Einbeck in Deutschland verbrachte in den letzten 35 Jahren 66 Urlaube in Matrei in Osttirol. Besonders das Wandern hat es ihm angetan. Mehrmals im Jahr kommt er mit seinen Reisegruppen, um die Natur im Nationalpark Hohe Tauern zu erkunden. Ein Besuch bei Moidl auf der Zunigalm ist genauso jedesmal Pflicht, wie ein Besuch beim Gosserhof in Zedlach. Gemeinsam mit seinen Freunden verbringt er aber auch gerne die Abende in der gemütlichen Bauernstube bei seinen Vermietern, der Familie Ruggenthaler, am Stampferhof in Gruben. Für diese besondere Treue zu Matrei in Osttirol Wurde Lothar Metge vom Tourismusverband und seinen Vermietern mit einem kleinen Präsent geehrt.