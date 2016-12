Eislaufsaison am Tristacher See ist eröffnet

15.12.2016, 16:28 Uhr

Da die Temperaturen im Bereich des Sees selbst in den letzten Tagen nicht in den Plusbereich geklettert sind, wuchs die Kerneisdecke bis zu 15 cm an. Damit ist die Eisdecke stabil. Die wenigen fragilen Flächen wurden gut sichtbar abgesperrt. „Die Absperrungen dürfen aber nicht übertreten werden, da dort Einbruchgefahr besteht“, betont der Betriebsleiter.Um das Verletzungsrisiko zu minimieren ersucht Engl alle Besucher und Spaziergänger keine Steine und Äste auf das Eis zu werfen, da diese für Eisläufer zu einer echten Gefahr werden können.

Der Eintritt ist kostenlos. Parkmöglichkeiten für PKWs finden die Besucher an der Ostseite des Sees beim Parkplatz „Seewiese“. Ebenfalls an der Ostseite des Sees ist das WC für alle Besucher geöffnet.