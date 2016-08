"Experten in eigner Sache" bringen sich ein

28.08.2016, 00:00 Uhr

Land fördert eine Interessen-Vertretung für Menschen mit Behinderungen

TIROL/BEZIRK. Um die Sozialarbeit und künftige Gesetze mit den Betroffenen abzustimmen, will das Land Tirol Menschen mit Behinderung verstärkt beteiligen.Am 26. August 2016 trafen sich Menschen mit Lernschwierigkeiten aus allen Bezirken im Landhaus, um Wünsche und Gestaltungsmöglichkeiten zu erörtern. Die „Experten in eigener Sache“ sprachen über selbständiges Wohnen, Arbeit, Lohn und Chancengleichheit in möglichst allen Bereichen. Der Bezirk Lienz wurde dabei von Christian Warmuth (Einrichtungssprecher der Lebenshilfe AO Lienz) und Patrik Walder vertreten.„Die Tiroler sind sehr aktiv und bereit, sich einzubringen und zu handeln“, berichtet Josef Bauer, der den Aufbau der Interessenvertretung in Oberösterreich und Tirol begleitet.