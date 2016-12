Freiwillige leisten wichtige Dienste

04.12.2016, 00:00 Uhr

Zum Tag des Ehrenamts am 5. Dezember ermutigt die Lebenshilfe in ganz Österreich Menschen „freiwillig aktiv“ zu werden. „Wir suchen Menschen die bereit sind, ihr Hobby mit andern zu teilen. Dazu braucht man auch keine besonderen Qualifikationen. Es reicht der Spaß an der Sache und Lust auf neue Bekanntschaften", so Germain Weber, Präsident der Lebenshilfe-Österreich.In Sillian engagiert sich beispielsweise Lukas Foraboschi aus Bruneck. Der Medizinstudent begleitet in einer kurzen Studienpause Menschen mit Behinderung im Arbeitsalltag. Auf Wunsch lernt der Südtiroler mit einigen Klienten Italienisch und übt einmal die Woche leichte Unterhaltungen. „Daheim haben wir Gästezimmer mit Italienern – da wars scho guat, wenn i a bissl was reden kunt!“, erklärt die Werkstatt-Sprecherin Romana Bodner.Werkstattleiter Andrä Weiler ist glücklich über die Unterstützung: „Lukas nimmt sich für Menschen Zeit und kann ihnen spezielle Wünsche der Begleitung erfüllen, für die uns oftmals Zeit fehlt“. Alle Informationen dazu auf www.freiwillig-aktiv.at.