Internationaler Bartgeierzähltag in den Alpen

06.10.2016, 00:00 Uhr

Bartgeier sind sehr mobil und legen auf ihren Wanderungen durch die Alpen hunderte Kilometer am Tag zurück. Der Nationalpark Hohe Tauern ist deshalb auf die Mithilfe vieler Beobachter angewiesen, um den Bartgeierbestand genau erfassen zu können. Seit 11 Jahren wird deshalb ein alpenweit koordinierten Bartgeierzähltag veranstaltet, bei dem hunderte Beobachter im gesamten Alpenbogen mitmachen.

Die Bartgeierzähltage 2016 finden heuer in der Woche vom 08. bis 16. Oktober 2016 statt. Zentraler Beobachtungstag ist der Samstag, der 08. Oktober. Die besten Chancen auf Bartgeierbeobachtungen in Österreich hat man in den Hohen Tauern und den angrenzenden Gebirgsgruppen. Wer einen Bartgeier beobachtet, sollte dies dem Bartgeier-Team unter +43-664-8203055 bzw. unter beobachtung@gmx.net melden. Unter www.bartgeier.ch findet man außerdem ein Onlinemeldeformular.