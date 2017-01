Iselabschnitte werden renaturiert

05.01.2017, 00:00 Uhr

Die Planung erfolgte von der Wasserbauverwaltung im Baubezirksamt Lienz, die das Projekt in Kooperation mit der Abteilung Umweltschutz des Landes Tirol umsetzen wird. Für LHStv. Ingrid Felipe ist das Projekt ein großer Grund zur Freude: „Wir machen den in seinem ganzen Flussverlauf geschützten Gletscherfluss mit dieser Renaturierung noch attraktiver für die Naherholung.“

Die Pläne im Detail

370.000 Euro Baukosten

Für die Renaturierung werden vorhandene Flächen des öffentlichen Wassergutes so genutzt, dass am rechten Ufer eine 150 Meter lange buchtartige Aufweitung entsteht, dessen Flachufer auch für Naherholungssuchende zugänglich sein wird. Ein kleiner Bach wird wieder naturnah und fischpassierbar an die Isel angebunden. Weiter flussabwärts wird ebenso ein 115 Meter langer Nebenarm errichtet. Der in diesem Bereich einmündende „Schremsbach“ wird fischpassierbar an den neuen Nebenarm der Isel angebunden.Die Umsetzung des Projekts muss im Winter erfolgen, da die Arbeiten im Gewässer nur zur abflussschwachen Zeit erfolgen können und ab circa Mitte April die Vogelbrutzeit und die Fliegenfischerei beginnt. Die Baukosten betragen 370.000 Euro und werden aus Mitteln des Tiroler Naturschutzfonds und EU-Geldern aus der Ländlichen Entwicklung finanziert.