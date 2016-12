Kals: Vernissage von Christine Gasser zugunsten der Kinderkrebshilfe

03.12.2016, 00:00 Uhr

Das Motto zieht sich durch ihre Kunstwerke, unter denen sich nicht nur abstrakte Bilder widerfinden, sondern auch unter Verwendung verschiedenster Techniken Materialien wie Holz, Sand oder Schrauben eingearbeitet werden. Für Christine Gasser ist es dieses Jahr die dritte Ausstellung nach einer im Reha Zentrum Münster und der zweiten in der Frauenkopfklinik in Innsbruck. Die Ausstellung in Kals ist aber schon deswegen etwas Besonderes, weil die Künstlerin des gesamten Erlös der Vernissage der Kinderkrebshilfe Osttirol spendete. Sogar eine Tombola wurde für diesen Zweck organisiert.Die musikalische Umrahmung übernahmen die Gocknerstimmen, die eigens für diesen Anlass den Song der Kinderkrebshilfe einstudiert hatten. Sichtlich gerührt bedankte sich auch die Obfrau der Kinderkrebshilfe Osttirol, Anni Kratzer, bei den Veranstaltern: „Mit dem gesammelten Geld kann wieder vielen Familien weitergeholfen werden.“Die Ausstellung kann noch bis 31. Jänner 2017 zu den Öffnungszeiten des Gemeindeamtes besichtigt werden.