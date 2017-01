Leisacher gewinnt Tiroler Ofenholz-Abo

26.01.2017, 00:00 Uhr

Albert Strieder darf sich über ein Jahreskontingent an Brennholz freuen

Albert Strieder aus Leisach wurde von der Glücksfee ausgewählt und hat neben neun weiteren Glückspilzen aus ganz Tirol beim Gewinnspiel „Tiroler Ofenholz-Abo“ ein Jahreskontingent an Brennholz abgestaubt. Die nächste Heizsaison kann also kommen, denn alle glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen können sich über eine wöchentliche Hauszustellung von hochwertigem und regionalem Brennholz freuen.Am Gewinnspiel, das im Rahmen der Umweltinitiative „Richtig Heizen mit Holz“ von Energie Tirol und in enger Kooperation mit der Lebenshilfe Tirol und dem Verein Tiroler Ofenholz organisiert wurde, beteiligten sich über 800 Personen. Am 23. Jänner überreichte Umweltlandesrätin Ingrid Felipe den zehn GewinnerInnen in den Geschäftsräumen von Energie Tirol in Innsbruck die Gutscheine für die Ofenholz-Abos. „Falsch angeheizte und alte Holzöfen verschlechtern die Luftqualität erheblich. Nur durch gezielte Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung, können wir dagegen etwas unternehmen“, lobte Felipe die Initiative zum richtigen Heizen.

Ein Ofenholz-Abo garantiert beste Holzqualität aus der Region. Das gut gelagerte Brennholz im Wert von 170 Euro wird sauber abgepackt von einem regionalen Tiroler Waldbauern in Mehrweg-Kartons in die Haushalte geliefert. Gleich mitgeliefert werden außerdem ökologische Anzündhilfen der Lebenshilfe Tirol.Weitere Infos unter www.tiroler-ofenholz.at