Museumsgütesiegel für Schloss Bruck wurde verlängert

In Österreich sind derzeit 724 Einrichtungen beim Österreichischen Museumsverbund als Museen registriert, das Museumsgütesiegel weist besonders ausgezeichnete Arbeit unter diesen aus. Für Osttirol stellt das Museum der Stadt Lienz eine Speerspitze dar, ist es doch das einzige Haus des Bezirkes, das mit diesem Prädikat ausgezeichnet wurde.

Qualitätsvolle und nachhaltige Museumsarbeit sichtbar zu machen, ist ein wesentliches Ziel des Österreichischen Museumsgütesiegels. In Österreich ist der Begriff "Museum" rechtlich nicht geschützt und an keinerlei Auflagen gebunden. Um hier dennoch Unterscheidungen sichtbar zu machen, vergeben ICOM Österreich und Museumsbund Österreich seit 2002 einmal jährlich am Österreichischen Museumstag die für jeweils 5 Jahre gültige Auszeichnung für qualitätsvolle Museumsarbeit.Bereits seit dem Jahr 2006 ist das Museum Schloss Bruck mit dem Museumsgütesiegel ausgezeichnet, was für die Museumsmitarbeiter neben der Freude über die Auszeichnung auch Ansporn und Verpflichtung für die zukünftige Arbeit auf hohem Niveau bedeutet.Für die Museumsleiterin Silvia Ebner sind diese Qualitätskriterien im Museumswesen sehr wichtig, da sie neben der Garantie von Standards für die Besucher auch oft Grundlage für die Vergabe von Förderungen und öffentlichen Subventionen sind.