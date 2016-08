Neue Straßenbauprojekte in Osttirol

29.08.2016, 12:35 Uhr

OSTTIROL. Die Baustellensaison geht nach den Belagssanierungen im Frühjahr und Frühsommer in die nächste Runde. Weitere 875.000 Euro investiert das Land Tirol ab September dieses Jahres in die Instandsetzung von Fahrbahnen und Brücken im Bezirk Lienz.„Die kontinuierliche Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten tragen wesentlich zum guten Erhaltungszustand der Landesstraßen bei. Die Baumaßnahmen lassen sich vielfach auch mit kommunalen Infrastrukturprojekten kombinieren“, sieht Straßenbaureferent LHStv Josef Geisler Synergieeffekte. So werden in Ainet im Zuge der Fahrbahnerneuerung „Podesser“ an der L 289 Schlaitener Straße im Rahmen der Breitbandinitiative des Landes Leerrohre für Lichtwellenleiter mitverlegt und die Straßenbeleuchtung erneuert. Auch in Lienz wird im Vorfeld der Fahrbahninstandsetzung im Bereich „Schlossergasse“ an der L 321 Thurner Straße eine neue Beleuchtung installiert.

Ein Schwerpunkt im heurigen Herbst liegt auf der Instandsetzung von Brücken, wie Harald Haider vom Baubezirksamt Lienz erläutert. Arbeiten werden an der Hofgartenbrücke an der B 100 Drautalstraße in Lienz, an der Schlossbrücke an der B 108 Felbertauernstraße ebenfalls in Lienz sowie an der Eillanggrabenbrücke an der L 273 in Innervillgraten durchgeführt. Ebendort wird auch die Roßtalbachbrücke neu gebaut und die Fahrbahn im Bereich „Kalkstein“ erneuert. Instandgesetzt wird die Fahrbahn an der L 27 Nikolsdorfer Straße im Bereich „Fohlenhof“ sowie bei der Zettersfeldbahn an der L 73 Gaimbergstraße.