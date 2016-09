Neues System zur Suche von Menschen in Fließgewässern

29.09.2016, 00:00 Uhr

Stürzt eine Person in einen Fluss, ermittelt das System innerhalb einer gewissen Bandbreite sowohl die aktuelle Position der verunglückten Person wie auch den weiteren Verlauf. „Das Modul für den Wassereinsatz ist eine wertvolle Unterstützung bei der Personensuche in Fließgewässern. Nunmehr steht es auch für die Isel, die Drau und die Schwarzach zur Verfügung“, erklärt Zivil- und Katastrophenschutzreferent LHStv Josef Geisler.

Vergangenen Dienstag wurde das System an der Isel im Stadtgebiet von Lienz getestet. Nach Meldung einer Sichtung der „verunglückten Personen“ wurde die EDV-unterstützte Positionsbestimmung eingeleitet. Wie vom System berechnet, befanden sich die Personen zur prognostizierten Zeit am vorhergesagten Ort. „Die Berechnungen haben genau gestimmt. Damit hat das System den Elchtest an der Isel bestanden“, freuen sich alle Beteiligten. Basis für die Berechnungen sind die aktuellen Wasserstandinformationen des Landes Tirol. „Mit dem Modul für den Wassereinsatz sind die Einsatzorganisationen in der Lage, die Rettungskräfte punktgenau zu stationieren und den Einsatz genau zu planen“, fasst Thomas Geiler von der Abteilung Zivil- und Katastrophenschutz den Nutzen für Einsatzkräfte und Verunglückte zusammen.