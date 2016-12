OSWALD KOLLREIDER - MEIN GEDANKLICHER APPENDIX ZUM 95. GEBURTSTAG

31.12.2016, 10:42 Uhr

Wenn ein Vielseher, ein Vielmaler auf die Welt reagiert, hat das seine Bedeutung, ist die Motivation schon Programm an sich . . . irgendwie bildet er auch immer unbewusst sein eigenes Schicksal damit ab, verpackt es subtil, um auch sich selbst zu ergründen, seine eigene Lebens-Geschichte aufzuarbeiten . . . das passt mir gut in die konkrete Arbeit der angewandten Psychotherapie, ich arbeite viel mit der klassischen Symbolarbeit, einer speziellen Grundlagen-Dynamik . . . diese Symbolarbeit finde ich auch häufig in den Arbeiten von Oswald Kollreiter wieder . . . die unsichtbaren Symbole bringt Kollreider mit seinen künstlerischen Werken zum Ausdruck, macht sie zum Gegenstand der Betrachtung: Komposition, Farben, und Vermischungen sind geeignet, das Leben zu verdichten; auch die Formatauswahl ist ein klares Motiv für den Protagonisten Kollreider . . .Als Psychotherapeut im klassischen Sinne ist die Sprache das tragende Element, sind die Worte, die Satzteile, ist die Geschichte das Abbild der eigenen Befindlichkeit, öffnet sich das Innere nach außen, um einer Betrachtung ausgesetzt zu werden; daraus können Mosaiken entstehen, auch ganz konkrete Bilder und Collagen . . .Seine Weihnachtsbilder waren wertvoll und aussagekräftig, die Botschaft der Menschwerdung Gottes in die Welt zu tragen . . . leider sind diese Botschaften in der Jetztzeit einem geistigen Verfall ausgesetzt . . . für mich eine große Enttäuschung, die auch immer wieder mein eigenes Thema ist, weil bestimmte Tatsachen durch zivile Einflussgrößen auf ein billiges Niveau transformiert werden . . . Wandlungen könnten uns helfen, das Leben insgesamt besser zu verstehen, es mehr zu unterstützen . . . Oswald Kollreider hat seine Wirkfaktoren angefertigt, wir müssen mit diesen Geschenken arbeiten, sie benutzen, sie hinterfragen, sie ggf. ergänzen und immer wieder neu interpretieren lernen . . . ich bin dabei . . .Kollreiders Arbeiten sind keine fertigen Lösungen seiner Sichtweisen, sie bieten mir immer wieder Gestaltungsmöglichkeiten, neue Herangehensweisen, Aufforderungen, Hinweise, Momente des konkreten Innehaltens . . .Kollreider hat alles gesehen, erlebt und auch wahrscheinlich alles bearbeitet, selbst die Grausamkeit des letzten Krieges unter der Naziherrschaft, war seine Wahrnehmung in Stalingrad erschütternd . . . das nackte Entsetzen stand ihm vor den Augen . . . solche Prägungen lassen das weitere künstlerische Wirken nicht unberührt . . .Worauf es ankommt, das verstand Oswald Kollreider immer zum richtigen Zeitpunkt . . . er hatte es nicht leicht in seinem Leben, wurde über viele Jahre verkannt, sein Bemühen war nicht immer von Erfolg gekrönt . . . er hat es auf seine Art und Weise weggesteckt, irgendwie kompensiert oder wie auch immer . . . er konnte es den Menschen um ihn herum nicht recht machen, sie verstanden ihn nicht wirklich (dazu bräuchte es den notwendigen frischen Geist . . . den Zugang zur Kunst generell . . .) . . . auf seinen unzähligen Reisen erwarb er die Gunst der Fremden, sie waren spontaner in den Rückmeldungen, waren bereit, ihm das Vertrauen zu schenken, sie gaben ihm oft die Kraft, an sich und seine Arbeit zu glauben . . . die Eifersucht, der Neid, die Missgunst waren auch zu seiner Zeit vorhanden, daran hat sich bis dato nichts geändert, es ist heute das Markenzeichen einer durchgedrehten Gesellschaft geworden . . . die Persönlichkeitswerte sind zerbrochen, beschädigt, haben sich buchstäblich aufgelöst . . . ich habe meine Zweifel, ob wir als Menschen noch über den eigenen Reifegrad unserer eigenen Entwicklung sprechen können, so frei und ehrlich, dass man sich durch eine emotionale Sicherheit der Mitmenschen freuen könnte . . . hier in Osttirol ist die Einbildung stark vertreten!!!Ich verneige mich vor diesem Wunder der Schöpfung, eines besonderen Künstlers, möge ihm das Leben alles geben, was er für sich gebrauchen kann . . . sein betagtes Alter ist vielleicht auch ein Geschenk Gottes an ihn selbst, weil er unermüdlich eine Schaffenskraft an den Tag legte, aus der wir alle lernen könnten, auch ich lerne von ihm auf meine Art . . . Danke Oswald Kollreider, schön, dass es dich gibt!!!!DURCH SEINE KÜNSTLERISCHEN ARBEITEN WIRD MEINE WAHRNEHMUNG DER KUNST GENERELL ERWEITERT, ANGEREGT, BEREICHERT . . .