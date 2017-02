Reservierungssystem mit Tücken

14.02.2017, 19:00 Uhr

Das System hat jedoch einige Tücken. Der Liste Fritz schilderte ein Sillianer Bürger seine Erfahrungen. So sind z.B. in den Bussen der Ötztaler Verkehrsgesellschaft und der Postbus Gesellschaft die Bestuhlung und Nummerierung der Sitze anders. Was auf den ersten Blick überhaupt kein Problem darstellt, kann für jemanden mit einer Gehbehinderung schnell eines werden, wenn seine reservierten Plätze im ersten Stock liegen.

Reserviert kann außerdem nur für die gesamte Strecke werden. Auch wenn erst in Sillian zugestiegen wird, werden die Plätze ab Lienz reserviert. So bleiben die Sitze auf den ersten Kilometern umsonst frei und falls jemand darauf Platz nimmt, darf man beim späteren einsteigen eine Diskussion um die Reservierung beginnen.Laut Liste Fritz hat sich der VVT-Kunde mit seinem Anliegen direkt an die Betreiber gewandt. Beim VVT wurde er mit einem "wir sind nicht zuständig" abgewimmelt", und auch bei der Ötztaler Verkehrsgesellschaft wurde der Mann unwirsch behandelt."Als Bezirkssprecher der Liste Fritz meine ich, dass ein Reservierungssystem um knapp 15.000 Euro pro Jahr schon alle Stückeln spielen sollte und die Fahrgäste nicht mit derart grundlegenden Systemfehlern belästigen sollte. Die von den Fahrgästen aufgezeigten Lücken und Tücken sind sofort abzustellen. Es wäre den Tiroler Steuerzahlern gegenüber auch nur fair, wenn der VVT bzw. die zuständige Landesrätin öffentlich mitteilen könnten, was eigentlich an diesem Reservierungssystem knapp 15.000 Euro pro Jahr kosten kann. Diese Kosten scheinen bedeutend zu hoch.Schließlich verlange ich, dass ein Landesunternehmen wie der VVT und auch ein beauftragtes Privatunternehmen wie der Ötztaler mit berechtigten Anliegen und Beschwerden ihrer Fahrgäste höflich und kundenfreundlich umzugehen haben. Der Kunde ist König und zahlt für diesen Ersatzbus schließlich doppelt, als Kunde und als Steuerzahler", ist Markus Sint von der Liste Frtz empört.