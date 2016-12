15.12.2016, 00:00 Uhr

Ein wesentlicher Teil der Luftverschmutzung wird durch falsches Heizen mit Holz verursacht. Mit einem „Runden Tisch“ startet Energie Tirol in Zusammenarbeit mit der Sonnenregion Hohe Tauern die Informationsoffensive „Richtig heizen mit Holz“.

OSTTIROL (red). Matrei in Osttirol, Virgen, Prägraten und St. Jakob in Defereggen setzen im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion (KEM) Sonnenregion Hohe Tauern unter anderem einen Schwerpunkt auf die Nutzung von erneuerbaren Energieträgern aus der Region und den Umstieg auf fossilfreie Raumwärme. Durch ein hohes Potential an Biomasse in der Region ist der Anteil an Haushalten und Betrieben in den vier Gemeinden, die mit Holz Nutzwärme erzeugen, relativ hoch. Mehr als 1000 Zentralheizungsanlagen und Einzelanfeuerungsstellen werden in den vier Gemeinden mit Holz betrieben.



Infoveranstaltung in Matrei

In den Wintermonaten ist – neben Verkehr und die Industrie - auch der Hausbrand eine der Hauptverursacher für die hohe Schadstoffbelastung in unserer Atemluft. Falsches Heizen, minderwertige Brennholzqualität und veraltete Holzöfen erzeugen unter anderem den schädlichen Feinstaub. Mögliche Folgen sind Atemwegs- und Kreislauferkrankungen.Mit der Offensive „Richtig heizen mit Holz“ will das Land Tirol gemeinsam mit Energie Tirol und der Sonnenregion Hohe Tauern über schadstoffarmes Heizen mit Holz aufklären und damit zur Verbesserung der Luftgüte im Bezirk aufrufen.RICHTIGES HEIZEN WILL GELERNT SEINAm 28. November fand in der Gemeinde Matrei in Osttirol ein „Runder Tisch“ zum Thema statt. Neben ExpertInnen von Energie Tirol, der Rauchfangkehrerinnung und betroffenen Berufsgruppen, beteiligte sich auch Matreis Viezebürgermeisterin Elisabeth Mattersberger, Bürgermeister Dietmar Ruggenthaler von Virgen, Bgm. Anton Steiner von Prägraten und Richard Schneider von der Lebenshilfe Matrei.Mit gutem Beispiel gehen auch die Gemeinden Matrei, Virgen und St. Jakob voran. Die Gemeinden setzen in der Produktion von Wärme auf Holz. Bestehende Fernwärmeheizwerke versorgen einen Großteil der Ortskerne mit behaglicher Wärme aus dem nachhaltigen Energieträger Holz, der aus der Region bezogen wird. Auf diese Weise werden durch den Verzicht von fossilen Brennstoffen jährlich über 91 Tonnen CO2 eingespart. Neben diesem positiven Effekt für den Klimaschutz konnte dadurch aber auch ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Luftgüte erzielt werden. Ziel ist es alle privaten Haushalte für den Umstieg auf eine fossilfreie Raumwärme zu überzeugen.Um auch die Bevölkerung über das richtige Heizen und die Verwendung von heimischem Holz zur Erzeugung von Wärme zu informieren, laden die Sonnenregion Hohe Tauern am 10. Jänner 2017 um 19 Uhr im Kesslerstadel in Matrei zu einem Informationsabend ein.