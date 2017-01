TBFS Lienz hat eigene "Lehrlingsbibel"

05.01.2017, 10:34 Uhr

Lehrlinge setzten sich im Religionsunterricht intensiv mit dem „Buch der Bücher“ auseinander und gestalteten eine eigene Bibel.

Moderner Zugang

Im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier lud die Projektgruppe „gemeinsam kreativ“ am letzten Schultag vor Weihnachten zur Segung der druckfrischen „Lehrlingsbibel“ durch Dekan Bernhard Kranebitter. Im Rahmen der Segung hatte er das „Buch der Bücher“ in vielen Sprachen und anderen Religionen mitgebracht und erläuterte den hohen Stellenwert der Bibel.Dipl. Päd. Elfriede Mössler hatte in den letzten drei Jahren im Religionsunterricht die Lehrlinge aufgefordert, einen individuellen Zugang zur Bibel zu finden und markante Bibelstellen zu visualisieren, abzuschreiben und zu interpretieren und vor allem war es wichtig, einen modernen Zugang zur Bibel zu finden. 140 Bibelstellen gestaltet von Lehrlingen aller Lehrberufe der TFBS Lienz - Maurer, Tischler, Metalltechniker, Einzelhändler und Büro- und Verwaltungsassistenz – wurden zu einer Schulbibel gebunden. Mit viel Spaß, Freude, Ernst und Einsatz wurde geschrieben, gestaltet und gezeichnet und ein besonderer Bezug zum wichtigsten Dokument der christlichen Kirche hergestellt.

„Mit dieser Idee wurde das „Buch der Bücher“ wieder in den Mittelpunkt des Glaubens gestellt und sie hilft den Jugendlichen eine Brücke zu Glaube, Traditionen und Wertorientierung zu bauen,“ meint die Religionsinspektorin Dr. Dorothea Reinalter, Landesschulrat Tirol, und lädt die Jugendlichen ein, „sie immer wieder zu betrachten, über die Texte nachzusinnen und sich davon berühen zu lassen“. Die „Schulbibel für Lehrlinge“ kann auch käuflich beim Förderverein der Schule erworben werden. Die Einnahmen werden für unterschiedliche Projekte der Lehrlinge verwendet und unterstützen Zusatzausbildungen und Förderunterricht.