THL Prüfung erfolgreich bestanden

10.12.2016, 00:00 Uhr

Prägrater Florianis absolvierten Leistungsprüfung für Technische Hilfeleistung in Gold

PRÄGRATEN. Eine Gruppe der Feuerwehr Prägraten trat am 12. November 2016 mit 10 Mann zur Leistungsprüfung „Technischen Hilfeleistung“ in Gold an und konnte diese unter Beobachtung der Bewerter, des Bezirksfeuerwehrinspektors, Bezirksfeuerwehrkommandanten und zahlreicher interessierter Zuschauern erfolgreich absolvieren.Diese technische Leistungsprüfung ist aufgebaut wie der Einsatz bei einem Verkehrsunfall. Jeder der 10 Mann hat eine vorgegebene Aufgabe, bewertet wird das korrekte Arbeiten. Die Trupps müssen die Unfallstelle absichern, die Gerätschaften vorbereiten, die Unfallstelle ausleuchten und den Brandschutz aufbauen. Weiters wird bei dieser Leistungsprüfung das Wissen über die feuerwehreigenen Fahrzeuge überprüft. Dabei muss jeder Teilnehmer bei geschlossenen Türen und Rollos zwei verschiedene Gerätschaften ihrem richtigen Platz im Feuerwehrfahrzeug zuordnen.Die Gruppe stand unter dem Kommando von Harald Berger, Melder war Yannik Hatzer. Josef Egger und Georg Kratzer fungierten als Maschinisten, den Sicherungstrupp bildeten Michael Berger und Fabian Mair. Beim Gerätetrupp waren Gottfried Berger und Günther Islitzer. Anton Mariacher und Konrad Berger geörten dem Rettungstrupp an.