Trost und Hilfe für Trennungskinder

04.02.2017, 00:00 Uhr

Seit 1993 unterstützt RAINBOWS-Tirol Kinder und Jugendliche und deren Eltern in dieser schwierigen Lebensphase. „Wir wollen den Kindern in dieser stürmischen Zeit Halt geben und ihnen in ihrer neuen Lebenssituation Perspektiven aufzeigen. In unseren kleinen, altershomogenen Gruppen können wir auf jedes einzelne Kind mit seiner speziellen Familiensituation entsprechend eingehen. Jedes Kind/Jugendlicher hat so seinen eigenen Platz in der Gruppe“, erklärt Barbara Baumgartner, Landesleiterin von RAINBOWS-Tirol.In 12 wöchentlichen Gruppentreffen werden die Kinder von speziell ausgebildeten MitarbeiterInnen angeregt, ihre Gefühle rund um die Trennung auszudrücken - im kreativen Tun, gestaltend, spielerisch oder erzählend. Sie finden in den Gruppen Verständnis und Gehör für ihre Ängste, Wut und Trauer. So wird den Kindern und Jugendlichen der Zugang zu ihren Stärken und Ressourcen erleichtert.Drei begleitende Gespräche mit den Eltern bzw. Elternteilen runden das gruppen-pädagogische Angebot ab.

Im März starten auch in Lienz wieder RAINBOWS-Gruppen für Kinder und Jugendliche.Weitere Informationen und Anmeldung: Landesleitung RAINBOWS-Tirol, MMag. Barbara Baumgartner, Amthorstraße 49, 6020 Innsbruck, Tel.:0512/579930 , Mobil: 0650/9578869 , Mail: tirol@rainbows.at