Versuchter Handtaschenraub in Lienz

20.12.2016, 11:44 Uhr

Plötzlich erfasste ein Unbekannter von hinten ihre Handtasche, die sie am Oberkörper trug, um sie der Frau zu entreißen. Der Mann versetzte der Frau einen Stoß, wodurch sie zu Boden fiel. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss ohne Beute in Richtung Parkplatz Mühlgasse.Die Polizei veröffentlicht folgende Täterbeschreibung:- ca. 30 – 35 Jahre alt- dunkler Teint – südländisches Aussehen- dunkle Augen, buschige Augenbrauen- dunkel gelockte, kurze Haare- trug vermutlich einen Ohrring- helle Jeans- rot-weiß karierter, dicker Pullover mit Rollkragen- helle Turnschuhe (vermutlich Marke Nike)- kräftige Statur, kantiges Gesicht- saubere KleidungZweckdienliche Hinweise an die PI Lienz unter 059133 – 7230 erbeten