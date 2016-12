ZU WEIHNACHTEN FÄLLT MIR NICHTS MEHR EIN!!!!!!!

23.12.2016, 11:51 Uhr

Sind wir noch frei in unseren Empfindungen?? Ich glaube es nicht, wir leben in einem Tollhaus der Umbrüche, das entsetzliche aus Syrien und Aleppo oder auch anderswo raubt mir den Verstand, lässt mich zweifeln, ob wir das noch einmal hinkriegen, ob wir noch ernsthaft den Gedanken an eine friedvolle Welt verschwenden???? . . .Die Geschichte vom Jesuskindlein, das Geschehen um die Geburt selbst, lässt immer wieder aufhorchen, auch manche Gedanken von mir erlebe ich wie eine Geburt, manche Gedanken habe ich schon länger (Gedanken-Schwanger . . .) . . . die nach außen drängen, die ich disziplinieren muss, sie sollen nicht einfach zur Anwendung kommen . . . andere lasse ich raus, weil der Druck so groß ist, und das Ventil wirkt, wenn es aufgeschrieben wurde . . .Zur Zeit wirkt die Welt auf mich wie zerrissen, zerstört, vergewaltigt . . . kein einziger Sonnenstrahl kann mich darin umstimmen . . . es sind unüberwindliche Schwierigkeiten geworden . . . Christus verbinde ich mittlerweile mit dem Weihnachtsgeschäft, mit dem Einzelhandel, mit den klingenden Kassen, mit den Statistiken über die Erfolge, über den vermeintlichen Umsatz . . . die Wohlstandgesellschaft läuft zum Höhepunkt auf, die Geschenke gleichen die Leere aus über den Frust, das Entsetzen, das Enttäuscht-sein . . . was schreiben die Menschen zu Weihnachten?? Ich will es gar nicht wissen, ich müsste mich ärgern, weil mir schon einige Botschaften das Fürchten beigebracht haben, die Einfältigkeiten das Hauptübel sind . . . ungelenke Äußerungen einfach hingeschmiert, irgendwo abgeschrieben . . . wenn nicht auf der Karte schon der entscheidende Satz abgedruckt wäre, käme es nicht mehr zur weiteren Verwendung!!!Meine Erschütterungen greifen mich an, dieses dämliche Konsum-Glück geht mir auf die Nerven, die Weihnachtstage haben ihre Bedeutung verloren . . . wir sind alle involviert, machen immer wieder mit, lassen uns auf den Arm nehmen . . .Die vielen "Glauben" benutzen ihre Kirche wie einen Dienst-Leistungs-Betrieb, sie sind nicht bereit, der Kirche auch etwas von sich anzubieten, sich konkret einzubringen, auch die Sorgen der Kirche zu erspüren . . . sie wollen immer nur alles haben, wollen einen Nutzen spüren . . . wer eine Leistung will, muss auch einen Sinn bieten . . . das kann ich hier in Osttirol nicht erkennen . . . was leistet die hiesige Politik wirklich??? Die dürftigen, fast peinlichen Weihnachtsanzeigen in den Medien der bestimmten Parteien sind zum Weglaufen, sind nur noch schrecklich, was da steht, kann man nicht mehr lesen . . . jahrein und jahraus das gleiche Schema, die selbe Gestaltung . . . das kann ich nicht ernst nehmen . . . wollen die mich auf den Arm nehmen????Religion ist ein Verbrauchs-Artikel, manchmal ein Seelen-Wärmer, dann wieder gar nichts, weil es nicht zu erkennen ist, was in der Kirche wirklich abläuft . . . die Pfarrer und Priester sollten sich mal mehr ins Zeug legen, mehr Anstrengung beweisen, es ist wirklich ihre größte Aufgabe die Nächsten-Liebe auf den Weg zu bringen!!! Die Phrasen-Litanei kommt bei mir nicht an, und die versteckte Polemik lässt bei nur ein süffisantes Lächeln erkennen . . .Ich will, dass wir das Weihnachtsfest hinterfragen, eine Anstrengung erbringen, und alle sich daran beteiligen, dass es wieder ein Weihnachtsfest wird, das eine WÜRDE besitzt . . . ich will in eine Krippe schauen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ich will dem Jesuskind auf Augenhöhe begegnen, ihm auch die Hoffnung machen, dass es in diesem Abschnitt wirklich willkommen ist . . . meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein????!!!!Unsere Kuckuckseier haben wir inzwischen verteilt . . . großzügig . . . ob in der Politik, in der Familie, im Leistungs-Sport, in der Medienlandschaft oder wo auch immer . . . möge uns das Licht leuchten . . . mögen unsere Gehirne noch einwandfrei arbeiten, es könnte eine Menge passieren . . . so wie es jetzt rennt, bleiben die bekannten Zweifel und Enttäuschungen bestehen!!!! Nicht in meinem Namen!!!!ZU WEIHNACHTEN FÄLLT MIR NICHTS MEHR EIN!!!!!!!