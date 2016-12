ZUM BESUCHSDIENST DES ÖSTERREICHISCHEN ROTEN KREUZES IN LIENZ . . .

17.12.2016, 14:31 Uhr

Der Besuchsdienst beim Österreichischen Roten Kreuz in Lienz ist eine Besonderheit, weil er an der Idee und der Konzeption weiter arbeitet, die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen unbewusst weiter qualifiziert durch interaktive Gespräche, durch den regelmäßigen Austausch der vielschichtigen Erfahrungsquellen . . . jeder darf und soll seine Arbeit frei gestalten dürfen, jeder hat auf seine Art und Weise einen Gestaltungs-Spielraum, der sich an den Richtlinien ÖRK anlehnt . . . das ganze orientiert sich an den gesellschaftlichen Rahmen-Bedingungen in der Region von Osttirol . . .Der Handlungsbedarf hat generell zugenommen, weil Menschen älter und auch bedürftiger werden . . . ich persönlich bewundere diesen Ansatz, finde hier das Menschliche hervorgehoben(!) und wünsche allen Beteiligten des Besuchsdienstes in Lienz ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2017 . . .Möge sich die Idee des Besuchsdienstes weiterhin fortsetzen und verströmen!!! Möge auch die Kraft für das besondere Engagement ausreichen, und dass alle immer wieder mit ihren Erfahrungen sich adäquat im Kontext von Kommunikation und Interaktion austauschen können, denn ohne diesen Rückhalt würde es einen Stau der Gefühle geben . . .MEINE HOCHACHTUNG GILT DEM BESUCHSDIENST DES ÖRK LIENZ!