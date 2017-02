ZUR AUSSTELLUNG VON OSWALD KOLLREIDER - 95. GEBURTSTAG - SEIN LEBEN UND WERK . . .

05.02.2017, 15:09 Uhr

Oswald Kollreider war ein Wanderer über viele Kontinente hinaus. Vom Bergbauernbub zum international anerkannter Maler hat er sich einen großen Namen gemacht. Ich verneige mich an dieser Stelle in Demut vor diesem Menschen, der nun das 95. Lebensjahr erreicht hat. Sein unermüdliches Schaffen, seine Ideen, seine Ausdrucksfreude ist ein Segen für uns alle, die wir heute seinen großen Fundus an künstlerischen Werken bewundern können. Die neue Ausstellung in Strassen ist vom 5. bis einschließlich 19. Februar im großen Kultursaal zu sehen. Auch wenn es nur einen kleinen Ausschnitt zu sehen gibt, kann man bei der Betrachtung erahnen, dass hier mehr als nur ein normaler Künstler am Wirken war, man spürt förmlich die Entwicklungsstufen, die Auseinandersetzungen mit den Techniken, mit den Interessen. Das sind Geschenke für ganze Generationen, für uns alle, die wir eintauchen können in eine Kunstwelt ungeahnten Ausmaßes . . .

Wichtig war es Oswald Kollreider auch, den Menschen so etwas wie einen Kunst-Sachverstand zu vermitteln, zwar in bescheidenen Schritten, aber meist so viel, dass der Betrachter auch das tatsächliche Bild in seiner Gänze interpretieren konnte, ein Weg, der nicht leicht zu erschließen ist . . . dafür muss man viel Geduld, Aufmerksamkeit und Sensibilität aufbringen . . .Kollreiders eigene Disziplin an das eigene Schaffen dürfte wohl einmalig sein, denn wer so jeden Tag seine Striche malte, seine Ideen aufs Papier brachte, muss auch so etwas wie eine Besessenheit verinnerlicht haben . . . jedenfalls erkenne ich eine Leidenschaft per se und einen tiefen Zugang zum Glauben, zur Religion, zum Seelenverständnis und zur Spiritualität . . .Sein Leben war geprägt durch das Leben selbst . . . es drückt sich in vielen künstlerischen Arbeiten aus . . . es lässt erahnen, dass alle Höhen und auch Tiefen durchlebt wurden, und uns jetzt eine Fülle von Kunstwerken das Leben bereichern . . .Möge Oswald Kollreider in seinem hochbetagten Alter der Friede beschert sein, die Muße, weiterhin der Welt etwas zu geben und zu schenken, denn Kunst ist geeignet, das Wahre, das Entscheidende abzubilden, den Dialog zwischen den Weltanschauungen zu fördern und lebendig zu halten . . .Dem Jubilar Oswald Kollreider mögen noch weiterhin viele schöne und gehaltvolle Stunden beschieden sein . . . wir alle haben ihm sehr viel zu danken!!!! . . . es ist nicht selbstverständlich . . . für die Kunst braucht es m. E. ein sinnliches Verständnis - ich konnte es an diesem Abend in der Vernissage ansatzweise in Erfahrung bringen . . . und bin selbst erstaunt . . .