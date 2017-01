Zuwachs beim Roten Kreuz Osttirol

31.01.2017, 20:00 Uhr

Der Bezirk darf sich über 12 neue RettungssanitäterInnen freuen

Am 28. Jänner fand in der Rotkreuz-Bezirksstelle die diesjährige Abschlussprüfung zum/r RettungssanitäterIin statt. Von 13 angetretenen TeilnehmerInnen konnten sich 10 über einen ausgezeichneten und 2 über einen guten Erfolg freuen.Alle, die den über knapp ein halbes Jahr dauernden Kurs bewältigt haben, zeigten überzeugende Leistungen und großen Ehrgeiz bei der Absolvierung ihrer Praxisstunden (160 Std. am Rettungswagen) sowie im theoretischen Unterricht (100 Std.).

Immer wieder bestätigt sich, dass für die doch sehr anspruchsvolle Ausbildung, das gute Zusammenspiel aller im Team eine wesentliche Rolle spielt. Angefangen vom Praxisanleiter - jener qualifiziert ausgebildete Sanitäter, der den Auszubildenden zumindest bis zur Prüfung begleitet und mit Geduld und Nachhaltigkeit in der Praxis unterweist. In weiterer Folge die Lehrbeauftragten, die in den einzelnen Fachbereichen unterrichten und jederzeit auch für Einzelbefragungen zur Verfügung stehen.Sie wurden nicht müde, vor allem gegen Ende des Kurses, ihre Freizeit zum Üben und Erklären für die Sanitätsanwärter aufzuwenden.