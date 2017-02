Der deutsche Martin Schulz als Kanzlerüberfieger soll es nun richten??!!

03.02.2017, 16:41 Uhr

Träumen darf ein jeder von einer großartigen Zukunft der SPD, dagegen würde nichts sprechen, doch wenn man den Mund schon mehr als voll nimmt, muss es über kurz oder lang zu einem Erbrechen führen, die zentral-nervösen Zentren im Gehirn werden ein Feuerwerk veranstalten, das sich gewaschen hast. Schulz redet vom Einbeziehen der Abgehängten, der Verlierer, den HARTZ-IV-Beziehern, von den Leiharbeitern, von dies und auch das, er setzt auf das Pferd seiner eigenen Vergangenheit, seiner Erinnerungen, die keinen Pfifferling mehr wert sind . . . hunderte von Politikern haben diesen Vorgang schon vor ihm gewählt, wenn sie lauthals verkündeten, dass sie aus armen Verhältnissen stammten, aber dann über die Politik ihrer persönlichen Interessen und Neigungen ihre Karriere durchstarteten . . .Trau, schau, wem . . . das Nachdenken über Martin Schulz hat in Deutschland erst begonnen, es wird mehr Zeit in Anspruch nehmen als angedacht, dann wird man seine Fähigkeiten auf den Prüfstand stellen, und zum Schluss einen Menschen im Regen stehen lassen, der sich das anders vorgestellt hatte . . .Wir sollten insgesamt mehr darüber nachdenken, ob politisches Leben wirklich und unwiderruflich so sein muss, wie es heute ist . . . das beziehe ich auch ganz konkret auf die Verhältnisse in Österreich, wo es ständig dazu führt, dass Kränkungen, Aggressionen und Widerwärtigkeiten in einem Schmierentheater aufgeführt werden. Wir haben derzeit kein einziges Land in Europa, wo es besser oder aufrichtiger zugeht, überall finden wir diese schrecklichen Scherbenhaufen, finden wir die Korruptionen, und kein Ende in Sicht . . .Eine Nummer EINS in einer Partei zu sein, ist kein Pappenstiel, das ist ein Knochenjob, der sich ständig um die eigene Achse dreht. Die Hoffnungen bleiben die Hoffnungen, die man füllen muss, die man antreiben muss . . . Martins Lachen im Gesicht wird sich eintrüben, wenn die ersten Rückschläge kommen, wenn der Groll der Genossen, die Schlachtlieder ausbleiben. Missgunst, Eifersucht, Konkurrenz sind immer dabei, lassen sich nicht lange bitten, sie stehen schon in den Startlöchern, warten auf ihren Einsatz . . .Martin Schulz will sich mit der Kanzlerin Angela Merkel messen. Das ist schwierig, das ist nicht zu packen, denn Angela Merkel weiß wie der Hase läuft, sie wird Martin Schulz vorführen wie beim Spiel vom Hase und dem Igel, dessen Ergebnis uns als Kinder überrascht hat, wie das Spiel ausgegangen ist . . .Vielleicht ist das Lächeln des Martin Schulz ein Rattenfänger, seine harte und durchwachsene Biografie ein Zugpferd für einen Ritter, für einen Teufel, für einen Parteigott, alles scheint im Moment möglich, alles ist auch denkbar . . . die Sozialdemokraten hätten einen Aufschwung verdient, doch die Altvorderen sind schon in einen Schlaf versunken, der so schnell nicht aufzuwecken ist . . . Politik ist insgesamt ein schmutziges Geschäft, ein unlauteres, eines, dass die gegebenen Traurig-keiten verstärkt . . . ich vermisse die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit, das fachliche Know-how, oft klingt es so, als ob ein bisschen Entschlossenheit, Mut und Spielfreude ausreichen würde, einen verantwortungsvollen Politiker abzugeben . . . da bleiben die Zweifel, da bleiben auch weiterhin die Fragen, auf die es oft keine wirklichen Antworten gibt . . .PLÖTZLICH IST WIEDER ALLES OFFEN . . . MANCHMAL . . .