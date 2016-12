DIE GEBURT EINER FREIHEIT???

24.12.2016, 14:56 Uhr

Alle Jahre wieder . . . diese Geschichte ist auch im Kaffeesatz zu lesen . . . und darin verstecken sich noch andere Geschichten, von denen wir tagtäglich überschwemmt werden: Terror, Angst, Erniedrigung, Populismus, Arbeitslosigkeit, Flüchtlinge . . . das die Weihnachtsgeschichte nicht als Märchen verstanden werden will, kann man nachvollziehen . . . es gibt viele Kurzversionen dieser Weihnachtsgeschichte: die Geburt eines Menschensohns, der der Gottessohn ist . . . diese Geschichte ließe sich nutzen für weitere Geschichten, wenn sie denn auch glaubwürdig und nachvollziehbar sind . . . ein Ende nicht in Sicht!!Die näheren Umstände dieser viel gepriesenen Geburt sind nicht klar überliefert, all-zu-viel wurde an dieser Geschichte herum-gebastelt, gedichtet, erfunden oder was auch immer . . . im Basteln versteht sich der Mensch, darin kennt er sich aus, die Politiker in unserer modernen Gesellschaft sind die aller-größten Bastler, die größten Geschichten-Erfinder . . . da ragen die Populisten besonders heraus!!!Der Menschensohn, wird kaum geboren, zum Flüchtlingskind . . . wenn wir das alle verstehen würden, könnten wir auch die Flüchtlingsströme in der Jetztzeit verstehen!! Aber da tun wir so als ob, und wirken auf diese Erscheinungsbilder lebensfremd und rigide . . . wir verstehen überhaupt nichts aus dieser Symbolik, haben noch nicht einmal den Anfang verstanden . . . wir geben an, das Wissen zu haben, aber in diesem Punkt sind wir richtige Analphabeten geworden . . . noch nicht einmal der notwendige Respekt ist da . . . eine Schande!!!Christus hat uns durch sein SO-SEIN auch zur Freiheit ermächtigt . . . irgendwie sind wir alle eins in Christus . . . denkt man so vor sich hin . . . weit gefehlt, wir haben den Ist-Zustand nicht im Griff, da geht es auch gar nicht darum, ob es ein Jude war oder etwa ein Grieche, ein Sklave oder ein Freier . . . wer sind wir schon mit unserem Halbwissen, mit unserer billigen Intelligenz???Die Freiheit kommt in jeder Neugeburt wieder in das Leben der Geschichte, daraus können wir lernen: Anfangen-können, Handlung durchführen, Aktiv sein . . .Hegel hat das Selbstbewusstsein der Freiheit geradezu als christliches Prinzip beschrieben (im Protestantismus spürt man es deutlich . . .) . . . nehmen wir dieses Wissen wieder auf, beginnen wir nachzudenken, was wir alles daraus machen können, denn mit der Geburt von Jesus Christus werden alle Menschen zur Freiheit berufen . . . unsere Freiheitsgrade werden alle falsch interpretiert, falsch ausgelegt . . . wir haben derzeit viele Opfer zu beklagen durch die schrecklichen Einflüsse von außen und von innen, die Gedankenlosigkeit ist der Teufel unserer Existenz . . . Unfreiheiten kennen wir in Hülle und Fülle, das erleben wir jeden Tag, irgendwo oder auch sonstwo . . . nutzen wir endlich die geistige Freiheit, bringen wir uns ein ins Weltgeschehen, zeigen wir einigen Verrückten endlich die rote Karte, wir haben eine andere Welt verdient, angesichts der Geburt Jesus Christus!!!Es gibt nicht nur uns - es gibt auch andere - und alle zusammen müssen irgendwie auskommen, den Auftrag des spannenden Lebens bewältigen . . . jeder nach seiner Facon!!! . . . es kommt auf uns alle an, was wir insgesamt daraus machen . . . ich bin dabei!!! . . . auch an diesem Tag der Menschwerdung Gottes . . .