DIE NEUE LUTHERBIBEL VERSUS HANDBUCH ARMUT IN ÖSTERREICH . . . EINE VORSICHTIGE ANNÄHERUNG . . .

15.02.2017, 10:40 Uhr

Der menschliche Blick der Erkenntnisse: "Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen . . .", mir treibt es manchmal das Wasser in die Augen, wenn ich sehe und auch erlebe, was Menschen ertragen, erdulden, mitmachen müssen, was viele um die Ohren haben, wie sie ihr Leben meistern, vom meistern kann da keine rede sein, es ist beschämend manchmal ein dahin-vegetieren, ein Suchen ohne das Finden, ein ständiger Prozess der Erniedrigungen, der indirekten Aberkennung einer menschlichen Würde . . .Und siehe!! Das Handbuch zur Armut in Österreich ist seit 2014 auf dem Markt. Wer hat es gelesen??? Wer hat sich intensiv damit beschäftigt?? Gibt es nach diesem Werk ein Verlangen es verstehen zu wollen, nachzudenken, weiter zu denken, anders zu denken??? Der menschliche Blick des Erbarmens bietet sich an, einer gelebten Barmherzigkeit (siehe hierzu die Äußerungen von Papst Franziskus . . .) . . . doch weit gefehlt, das Erbarmen ist verkümmert, die Empathie nur eine Floskel . . . denn des Herrn Augen schauen alle an, so steht es geschrieben, ich habe es schwarz auf weiß vor mir liegen, und bin erstaunt, wie es wirkt, wie es sich verströmt . . .Wer böse ist, der bleibt nicht bei dir . . . meine Güte, ich war noch nie böse, hatte nicht die Absicht, aber angesichts der Texte, die ich lese, könnte ich ein eigenartiges Gefühl entwickeln, das ich mir nicht erlauben werde, dafür besitze ich die eigene Kontrolle über mich selbst . . . wenn ER Feind ist allen Übeltätern, dann müsste es endlich ein Aufräumen geben, allein schon die Politik treibt es bunt bis kunterbunt, manchmal sogar auf die Spitze . . . mit welchem Recht nehmen die uns auf den Arm, halten uns für dämlich, aber weit gefehlt, wir können gottseidank noch eins und eins zusammenzählen, wir können auch noch ganz viel mehr: AUFBEGEHREN, AUFSCHREIEN, AUFMUCKEN, AUFSTEHEN . . . tatsächlich, wir können unseren Hintern aufheben und uns wehren, wir lassen uns keinen Maulkorb verpassen, denn wir sagen, was ist, und was wir auch wollen . . .Wir besitzergreifender Vorgang auf die Welt ist der Alltag: AUSBEUTEN, AUSQUETSCHEN, AUSLAUGEN, AUSLAUFEN, AUSRUTSCHEN . . . die Liste ließe sich endlos füllen mit Begriffen, die uns bewegen und auch beschäftigen . . .Wenn die Wahrnehmungsbereiche der Menschen insgesamt besser qualifiziert wären, hätten wir mehr Chancen für eine andere und auch schönere Welt . . . aber das bleibt Hoffnung, manchmal sogar eine perfekte Illusion . . .Die Bibel - so auch die neue - redet schöne Sachen, gefällige Dinge, da kommen die echten Wahrheiten viel zu kurz, aus Angst, man könnte sich von der Bibel entfernen, man würde sie weniger benutzen . . . die meisten Menschen haben keinen differenzierten Blick, sind nicht gewohnt, dass, was sie lesen, auch kritisch zu hinterfragen, sie lesen es und glauben daran, und bilden sich ein, das GANZE sei ein WEGWEISER, ein RATGEBER, ein VADEMECUM für KÖRPER, GEIST UND SEELE . . .Das Handbuch über die ARMUT in Österreich ist für mich die eigentliche Bibel, ohne Umschweife kommt dieses Handbuch gleich zur Sache, mehr als 1400 Seiten brillanter Stoff zum Nachdenken, zum Erhellen des eigenen Geistes, zum Ergänzen der eigenen Wahrnehmung . . . die 30 Milliardäre und die mehr als 80.000 Millionäre sind ein beredtes Beispiel dafür, dass in dieser Alpen-Republik vieles im Argen ist, denn wer könnte so viel verdienen??? Auch der Fleißigste in diesem Land hätte keine Chance, das auf seinem Konto zu finden . . . hier müssen Mechanismen am Werk sein, die nicht regelrecht sind, die sich im Dunstkreis der Besitzenden verströmen . . . diese Geheimnisse müssen aufgedeckt werden, es ist an der Zeit, hier eine Ordnung auf den Plan zu rufen . . . 10 Prozent der Haushalte müssen mit weniger als 1000,- Euro netto auskommen, davon gehen dann noch die Fixkosten ab, da kommt doch gleich die Freude auf, das unsägliche Vergnügen, alle diese Haushalte können keine Luftsprünge machen . . . könnte ihnen hier in diesem konkreten Fall die Bibel helfen??? Ich wage es zu bezweifeln, sie werden sie achtlos zur Seite legen, sie werden frustriert zu ihren altbekannten Ideen greifen, die sie noch tiefer in die Krise des Lebens bringt. Wenn die Bibel das Buch der Bücher ist, dann muss es doch eine Hilfestellung sein, dann sollte man doch die Rezepte für das Leben herauslesen können . . . ich kann es nicht entdecken, ich lese auch weiterhin das Verklärende, das Zudeckende, das Vertrauens- und Seligmachende . . . es fehlt der Realitätsbezug zum Leben, zur Jetztzeit, zur Ich-Zeit . . .Armut hat in Österreich ein Gesicht. Und diese Gesichter sind schon manchmal Fratzen, die sich zeigen, die sich kaum noch verbergen lassen . . . Arm zu sein, tut weh, löst konkrete Schmerzen aus, verhindert den Zugang zu allem, was andere in Anspruch nehmen können . . .FAZIT: Das Handbuch Armut in Österreich ist der neuen Luther-Bibel haushoch überlegen, und das mit großem Abstand . . . ich bin sehr froh darüber(!) . . . und mache mich wieder auf den Weg, das Leben und seine Erscheinungsbilder kennenzulernen, auch wenn es manchmal sehr mühselig und auch anstrengend ist . . . ich liebe die Wahrheit, suche nach den Erklärungsmodellen einer Wahrheit und finde mich bestätigt bei den Philosophen unserer Zeit-Geschichte, es gibt sie zuhauf(!!) . . . Selbst-Betrug hilft nicht weiter, es wäre reine Zeitverschwendung!!!