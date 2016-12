12.12.2016, 21:21 Uhr

So geht das nun schon tagelang, seit Wochen lebt das Kind allein, ohne Eltern oder Geschwister, ohne eine Chance, dass diese Grausamkeit ein Ende finden könnte . . . das Kind denkt an andere Kinder, die es besser haben, die sich waschen, die sich pflegen können, die auch das Spielen durchführen können . . . dieses Kind muss warten, bis es abgeholt wird (man hatte es ihm versprochen, zugesagt . . .) . . . aber dieses entsetzliche Warten scheint kein Ende zu nehmen . . . die Minuten sind zäh und klebrig, verlaufen träge . . .Die Schüsse hier und da lassen keine Hoffnung aufkommen, dass dieses Kind gerettet werden könnte, zu gefährlich ist das Ansinnen der Helfer, hier einen Rettungs-Versuch zu starten . . . sie alle spielen mit ihrem Leben, das schon lange keines mehr ist . . . Minutenlang schlummert das Kind vor sich hin, seine Atmung geht schwer, der Hunger ist kaum zu bändigen . . .So setzt sich die Chronologie der Ereignisse fort . . . nach zwei Tagen eine scheinbare Feuerpause . . . dann das Suchen nach dem Kind . . . sie finden es, aber in dem Körper regt sich kein Lebenszeichen mehr . . . sie nehmen es vorsichtig auf, halten es dicht am Körper, geben dem Kind in seiner letzten Existenz das Gefühl des Angenommen-seins . . . ein Schicksal wie viele andere Schicksale auch . . . der Scheiß-Krieg hat den Kindern alles genommen: die Hoffnung, das Spielzeug, das Bett, die Umgebung . . . nicht in meinem Namen!!! Meine Trauer über diesen Vorfall ist groß . . . ich habe unendliche viele Kerzen für die Kinder angezündet, die mir bekannt wurden durch Mitteilungen, durch Botschaften aller Art und Güte . . . es sind grausame Menschenrechtsverletzungen . . . wie wird es zu Weihnachten sein???EIN KIND AUS ALEPPO . . . andere Kinder werden folgen . . . mehr als 50.000 Kinder haben in diesem Bürgerkrieg von 6 Jahren ihr Leben gelassen!!!!!! . . .