FORTSCHRITT???

11.02.2017, 10:34 Uhr

sagte ich mir nach einer tiefen Entspannungund persönlichen Auswertungüber die Ereignisse, über die Tatsachenauf dieser globalen Welt . . .alle bisherigen, die guten Mutes warendie ein bisschen mehr verstandenals das Grobzeug der heutigen Politiker-Generationhatten sich schon selbst aus großer Enttäuschungund tiefer Verzweiflung heraus wieder verabschiedet

konnten den Wahnsinn, den Irrsinn an sichnicht mehr verantworten, keine Garantie übernehmensie zogen aus Konsequenz die Reißleinesie kündigten schon vorher durch eine innere Emigration . . .Ich fürchte, das sich dieser Trend fortsetzen wirdweil das Lügen, die Unwahrheiten, der schlechte Charakterin der allgemeinen Politik und überhauptmittlerweile einen großen Platz eingenommen hat . . .Es nutzt auch nichts, wenn z. B. das Parlament in Wienaufwendig saniert und restauriert wirddie schrägen und un-durch-sichten Figuren, die sich Politiker nennenbleiben die gleichenihnen fehlt das Niveau, die Reife, der Verstandein Land zu führenes souverän mit Inhalten und Ideenauf einem guten Kurs zu halten . . .Es fehlt der aufrechte Ganges fehlen die Qualitätenes fehlt an allen Ecken und Kantenes fehlt vor allem die Vorbild-Funktion . . .Eine brauchbare Änderung ist leider nicht in Sicht!!!JÜRGEN-F. SCHOHR, MA/MD., Psychotherapeut im Clownsgewandim Februar 2017