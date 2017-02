"HUMANISIERUNG" - EINE VERSCHÄMTE RÜCKKEHR ZUR BRAUCHBAREN PÄDAGOGIK!

15.02.2017, 07:46 Uhr

Der pädagogische Auftrag muss ein anderer sein, einen, den man auch tatsächlich leben und auch nachvollziehen kann. Kinder lernen heutzutage unter erschwerten Bedingungen, unter nicht nachvollziehbaren Existenznöten, ihre Hilferufe und -schreie werden nicht gehört (siehe hierzu den Armutsbericht von 2014!!!), gar nicht in der Regel wahrgenommen. Kinder sollen so schnell wie möglich erwachsen werden, möglichst schon mit 5 Jahren den Klassenraum einer Primarschule betreten, still sitzen, nur Fragen stellen, wenn sie der Lehrer abruft . . .Die machtvollen Forderungen einer überdrehten Gesellschaft sind das Gift für die Kinder, außerdem werden Kinder schon sehr früh konform gemacht, damit sie den Übergang zu anderen Bildungseinrichtungen mühelos bewältigen können, keine Freiheiten sind wirklich wünschenswert, der Zugang zur Welt selbst findet nur noch in den Träumen der Kinder statt, die in ihre Scheinwelten flüchten müssen . . .Lernbedingungen für unsere Kinder schauen anders aus! Schule und ihre Reformbestrebungen versanden nach kurzer Dauer, weil es an den Persönlichkeiten fehlt und mangelt, die darin keine Leidenschaft erkennen, sondern Mühsal, eher Überanstrengung, manchmal sogar ein echtes Desinteresse. Da bleibt mir tatsächlich die Spucke weg, da steigt mir der Zorn auf . . . diese Zustände sind nicht zu dulden, auch nicht zu tolerieren . . . unsere Erwachsenwelt ist kein Vorbild für die Kinder (Ausnahmen bestätigen die Regel . . .) . . . Kinder brauchen andere Bedingungen: brauchen mehr Zuwendung, mehr Aufmerksamkeit, mehr Liebe . . . unsere Kinder haben nur eine Kindheit, und die muss gelingen!!!!Humanisierung ist zu einem Schlüsselbegriff geworden. Wir wehren uns zu spät, zu ungenau, zu halbherzig. Die Aufschreie werden abgewürgt, selbst Eltern oder Elternteile sind oft erschrocken, wie inhuman die Schule selbst als Institution sein kann, wie brutal Rückmeldungen auf sie selbst zurückwirken . . . wie sie dann nach zärtlichen Interventionsversuchen an den Rand gedrängt werden . . . wir können getrost das Machtpotenzial der Schule relativieren, auch dort arbeiten nur Menschen, und diese Menschen machen Fehler, sind nicht immer voll motiviert und aufgeschlossen . . .Das Geschick und die Geschichte von Schulreformen ist eine spezielle Form hier in Österreich, oft orientiert man sich im europäischen Ausland, schaut nach Finnland, schaut nach Schweden, schaut nach Holland, schaut nach Italien und last but not least schaut man auch nach Deutschland = hier haben die Psychomotorik und ihre Varianten schon längst Einzug in das Schulsystem gefunden. In Frankreich gehört die Psychomotorik zur obligaten Ausbildung der Studenten an den Universitäten, ohne diesen Anteil wird kein einziger Lehrer auf die Kinder losgelassen. Die täglichen Psychomotorik-Anwendungen helfen, den Kindern die Lust und die Motivation zu stärken, ihnen die Freude am Lernen zu erhalten . . .Relativieren wir endlich den System-Zwang und führen wir die Kinder dazu, ein selbst-bestimmtes lern-offenes Leben führen zu können!!! . . . Kinder sind wunderbar in ihren Grundeigenschaften und Ausstattungen!!! . . . helfen wir ihnen, dass sie die schönste Zeit ihres Lebens auf den Weg bringen . . . seien wir endlich human, machen wir etwas anderes, stellen wir die Schule und ihre Möglichkeiten auf den Kopf . . . ich bin dabei . . . es gibt andere Wege, mehr Wege als angedacht, es gibt für mich nur Wege zur lebenslangen NEUGIER, zum lebenslangen LERNEN, zum selbst-bestimmten Umgang mit den Dingen dieser Welt, denen wir auf den Grund gehen müssen . . .SIND WIR IN JEDEM FALL WEGBEGLEITER DER KINDER AUF AUGENHÖHE!!!