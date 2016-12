ICH SCHREIB`S AN JEDE WAND: NEUE MÄNNER BRAUCHT DAS LAND!!!!

28.12.2016, 17:28 Uhr

Ich bin per se von den meisten Männern enttäuscht, was sie sind und was sie abliefern, ist nur noch lächerlich, manchmal sogar beschämend, sie bilden sich viel ein, geben mit ihrer vermeintlichen Potenz an, was ihnen die Evolution als Zaubertrick mit auf den Weg gegeben hat . . . dass die Welt weiblich determiniert ist, haben viele Männer noch gar nicht kapiert, die Frauen der Schöpfung könnten das Ding allein bewältigen, wenn sie sich das einmal erklären ließen . . . so stark, wie sich die Männer gerne zeigen und abbilden ( Magazine, Hefte, Zeitungen usw. ), sind sie nicht, das ist ein billiges Klischee, ein Spiel der Spiele, das keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken wird . . . Männer sind sicherlich auch etwas Besonderes, aber das Besondere muss man erwerben, erlernen, aktiv bewältigen und richtig anwenden . . .

Die neuen Männer muss man suchen . . . sie existieren noch nicht . . . sind noch auf dem Reißbrett der neueren Geschichte in Vorbereitung . . . ich arbeite mit verschiedenen Männergruppen, und bin oft sehr erstaunt, was Männer tatsächlich beschäftigt, was sie antreibt, wie sie die Welt mit ihren Augen sehen . . . die Naivität der heutigen Männer ist gigantisch gewachsen, ist beschämend und auch lächerlich, so wird das nichts, da müssen sich andere Anstrengungen und Aufklärungen ergeben . . .Der Mann als Archetyp könnte sich neu erfinden mit soliden Ausstattungs-Merkmalen wie etwa Spiritualität, Verantwortung, Solidarität, Empathie uva. . . . ich stelle mir weiters vor, dass Männer auch echte Ritter sind und auch in sich einen weiblichen Poeten verkörpern, eine wunderbare Synthese angesichts der traurigen Männer-Gestalten, die mir immer wieder begegnen . . .Männliche Sexualität ist gottseidank nicht alles . . . aus diesem Trieb heraus könnten sich andere Themen ergeben wie Initiierung, Wachheit, Klarheit, Krieger im über- tragenen Sinn . . . wir brauchen dringend eine andere Generation von Männern, keine Hampelmänner und Weicheier, die sich aufführen, als ob sie das trotzige Kind geblieben sind, und sich weiterhin von außen füttern lassen . . . bestimmte Begriffe werden ständig in der Männerwelt falsch interpretiert und angewendet . . . Liebe ist nicht nur ein Wort, und dieses Wort ist das Wort mit dem höchsten Inflationsgehalt, es ist ausgelutscht, das die Männer nicht verstehen wollen: Achtsamkeit, Wertschätzung, Würde . . .Fehler dürfen auch Männer machen, aber dann bitte mit dem Anspruch verbunden, aus den Fehlern zu lernen, sie auszumerzen, sie umzuwandeln in neue Energien, die allen helfen, die auch eine echte Bedeutung haben . . . den meisten Männern ist es nicht gelungen, sich für das Mann-sein auch berufen zu fühlen . . . es wäre eine Chance, es wäre eine Hoffnung . . . ich bin dabei . . . ich arbeite an einem neuen Männerbild . . . und zünde hierfür jetzt auch eine Kerze an . . .