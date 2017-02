MANN MUSS ENDLICH WAS RISKIEREN - MENSCHLICHKEIT OHNE KOMPROMISSE!

14.02.2017, 08:52 Uhr

Goethe sagte einmal: "Alles kann man im Leben ertragen, nur nicht eine Reihe von schönen Tagen . . .", hier kann man wieder anknüpfen, hier könnte wieder ein frischer Impuls ausgehen . . . beginnen wir endlich wieder etwas zu wagen, radikaler zu denken, auch einen Mut auf seine persönliche Agenda schreiben. Man muss etwas tun, ohne lange zu fragen, das Spiel mit dem Zögern ist doch ausgemacht, ist pure Feigheit, ist auch beschämend gegenüber einer Schöpfung, gegenüber den Bedingungen, die nicht alle unterstützen, meist sind es doch die Trittbrettfahrer, die darauf lauern, ob für sie etwas dabei ist . . . der ganze Handy- und Smartphone-Quatsch hat keinen wirklichen Segen gebracht, es sind neue Süchte und Abhängigkeiten entstanden . . . die einzige Rechtfertigung hätten diese Teile für die Menschen, die nicht mehr ein noch aus wissen, die beispielsweise in Aleppo ihr Dasein fristen müssen, aber den Kontakt nach ihren Angehörigen suchen (und ihn auch brauchen . . . ) . . .Angesichts der Auffassungen für eine gerechtere Welt muss ich mich fragen, warum wir immer wieder neue Krisenherde aufbauen, immer wieder zu den Waffen greifen, immer wieder die Zerstörungen pervertieren . . . die Flüchtlinge sind nur ein einziges Erscheinungsbild, es gehören ganz andere Betrachtungen in die Diskussionen und Debatten . . . wir reden über andere Menschen, als ob es verschiedene Kategorien von Menschen gibt . . . der Rassismus ist ein ewiges Schauspiel, wirkt, lässt sich überall und auch nachhaltig einsetzen . . . für die Suche nach den Schuldigen generell brauchen wir nicht lange suchen, die finden wir an jeder Ecke, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Land . . . wir sollten mal wieder üben, uns auch für andere einzusetzen, ohne lange zu fragen, ob das einen Sinn ergibt, oder sich die Frage zu stellen, was kriege ich dafür??? Es gibt viel zu tun, packen wir es an!!!!Wir dürfen nicht aufhören zu widerstehen!!!! . . . ich bin dabei!!! . . . eben mit meinen Möglichkeiten und Ansichten, jeder von uns kann etwas tun!!! . . . auch seine eigenen Befindlichkeiten auf den Prüfstand zu stellen . . . Syrien darf nicht vergessen werden, Syrien ist ein Teil auch unserer Geschichte, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht erkennen kann!!!!!! . . .Es gibt sicherlich eine Geschichte nach ASSAD . . . aber das ist noch lange hin . . . inzwischen geht das Abschlachten in Syrien weiter und weiter!!!! . . . wenn mehr als 60.000 Kinder in den 6 Jahren ihr unschuldiges Leben gelassen haben, dann müsste sich doch endlich etwas bewegen, in uns, mit uns, unter uns . . . es ist kaum auszuhalten!!!!ES IST EINE GROSSE SCHANDE!!!!!!!!