MEIN POST SCRIPTUM - WEIHNACHTEN 2016 . . .

25.12.2016, 14:01 Uhr

Stehen bleiben, ganz tief durchatmen, abladen, hinhören, hinschauen, lauschen, nicht gleich weiter hetzen, sich nicht ablenken, warten, zuwarten, aufmerksam bleiben, womöglich sogar spüren, wie etwas NEUES behutsam entsteht und wächst: wie wir alle die Krippe sind für das unschuldige Jesuskind, wie er immer wieder unmerklich in uns geboren werden will und mit ihm eine unzerstörbare, unstillbare Sehnsucht nach FRIEDE, nach GERECHTIGKEIT, nach LIEBE und MENSCHEN-FREUNDLICHKEIT . . .

Das alles könnte der Heilige Abend für mich sein . . . (in meinen Gedanken . . .) . . .und wenn es soweit ist, mag ich dann auch wieder aufbrechen von der Krippe, hinaus in die Nacht, die noch ziemlich dunkel scheint (und ist) . . . aber nicht mehr ganz so finster ist . . .Der Stern, der einstmals die Richtung zeigte, scheint und erleuchtet jetzt unser Herz und unseren Verstand (ich hoffe es inständig . . .) . . . und trägt die großen Umrisse des Wortes "HOFFNUNG" . . .Jean-Paul Sartre sagte einmal: "vielleicht gibt es schönere Zeiten . . .", aber die ist unsere Zeit, und diese unsere ZEIT, sie braucht dringend Leute, die zur ständigen NOT den HIMMEL für uns alle aufreißen, wenn die ERDE die HÖLLE ist . . . dann ist Weihnachten!!! Es ist meine persönliche Vorstellung von diesem Zeit-Abschnitt - von dieser Welt. Zur Zeit ist die Erde an bestimmten Punkten und Orten die reinste HÖLLE, das muss aufhören, das muss beseitigt werden, das hat die Erde nicht verdient!!!Beschützen wir alle diese Welt, ich habe schon angefangen, bin auf dem Weg, es auch nachhaltig durchzuführen . . . jeden Tag eine Balance, eine Harmonie zu erzeugen, jeden Tag mir eine zusätzliche Arbeit zuzumuten: in die Krippe zu schauen, aus dem SCHAUEN auch TATEN und HANDLUNGSABSICHTEN zu erzeugen, die helfen, eine bessere und schönere Welt abzubilden . . .ICH STEH AN DEINER KRIPPE HIER, O JESU DU MEIN LEBEN - WEIHNACHTEN 2016