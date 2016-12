MEINE TRAUER GILT DER REBELLENHOCHBURG ALEPPO JETZT IM WINTER . . .

29.12.2016, 13:30 Uhr

Ob es da noch Träume gibt, noch Hoffnungen, noch einen Überlebenswillen??? Es ist schwer einzuschätzen . . . alles wirkt gespenstisch, eingepackt in das Weiß vom Schnee, um die Todes-Spuren zu kaschieren . . . die letzten werden deportiert, irgendwohin abtransportiert, ins Ungewisse geschickt, ihre angestammten Wurzeln wurden gekappt, brutal und ohne einen Schimmer von Rücksichtnahme . . . bei mir kommt angesichts dieser Grausamkeiten keine Stimmung auf, von Fröhlichkeit kann ich gar nicht reden . . .Dass das Leben weiter geht, das ist eine Binsenweisheit, doch dieses Leben ist keinem anderen Leben zu vergleichen . . . die, die jetzt noch ausharren, der Situation zu trotzen, sind schon im Radar der Geheimpolizei, die den Rest an menschlicher Würde erledigen wird . . . wie dieser Rest ausschaut, das möchte ich nicht hier beschreiben, das darf sich jeder selbst vorstellen (wenn er denn möchte . . .) . . .Das nackte Überleben ist der Hauptbestandteil des Zustands einer Zivilbevölkerung, die sich auf nichts mehr freuen kann und darf . . . die Fratzen ihrer ausgemergelten Körper sind keine Ästhetik . . . der antizipierte Todesstoss in Aleppo ist eine eigene Dramaturgie, sie kann man nicht überbieten, das gibt es kaum Vergleiche . . . die Trauer ist alles, was die Menschen haben, und ich schließe mich dieser TRAUER mit meinen Möglichkeiten an . . . jeden Tag mache ich meine Übungen und Rituale . . . jeden Tag denke ich an die unschuldigen Kinder, denen man alles genommen hat, selbst ihre NACKTHEIT und UNSCHULD hat sie nicht schützen können . . . sie wurden abgeschlachtet wie das Vieh aus früheren Jahrhunderten . . .Viele hilfsbereite Ärzte von dort oder auch Freiwillige aus dem Ausland wurden grausam gefoltert, damit sie keine Hilfe mehr anwenden konnten . . . wir haben auch hier zugeschaut, haben es gewähren lassen . . . das bemühen der UNO war kein Bemühen, es waren lächerliche Debatten unterhalb der Gürtellinie . . . können wir das vor unserem Gewissen vereinbaren??? Ich bin da nicht beteiligt, nicht in meinem Namen, ich denke und handle anders, ich sage auch, was zu sagen ist, und mische mich ein . . . ich gebe mein BESTES, alles, was ich tun kann, bringe ich auf den Weg . . . doch meine Hilfen sind viel zu gering, bringen nicht den Erfolg, den ich mir wünsche . . .Ich will mit meinen Zeilen wieder aufrütteln, Wachheit erzeugen, einen differenzierten Blick erzeugen helfen . . . es haben viel zu viele Nationen in diesem Scheiß-Krieg mitgemischt, gaben vor zu helfen, aber ihre Hilfen hatten einen anderen Hintergrund, betrafen vor allem die geopolitischen Absichten . . . Herr Putin ist ein Kriegsverbrecher, er geht über Leichen und das im großen Stil . . . seine Hand kennt das Morden, er lässt es ausführen von anderen, die dafür großzügig bezahlt werden . . .Ich möchte nicht an diesem Prozess der nackten Gewalt beteiligt sein, an diesem schmutzigen Geschäft durch Waffenlieferungen, an der Ohnmacht einer geistig-verwirrten Diplomatie!!!! . . . ich will endlich, dass das Geschäft mit dem KRIEG in Syrien beendet wird . . . JETZT . . .Ich will, dass es möglich ist, in den Rissen des Asphalts von Aleppo wieder Pflanzen wachsen zu dürfen, völlig unschuldig . . . ich sehe in diesem Bild in meiner Vorstellung das unschuldige Syrien!!! . . . ich bete für Aleppo . . . ich bete für 2017, dass wir gemeinsam am Weltfrieden arbeiten, nicht nur reden, sondern auch und vor allem handeln . . .AUF JEDEN WINTER FOLGT EIN FRÜHLING - ICH HOFFE AUF DICH ALEPPO!!!!